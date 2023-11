Ryan Day, do estado de Ohio, está perdendo sua identidade enquanto treina contra Michigan

Todos os sábados à noite, Ari Wasserman e David Oppen respondem à programação do fim de semana no “Até Sábado”. Às segundas-feiras, eles revisitam as maiores conclusões do Reação imediata sábado à noite. Esta semana: Ari se pergunta por que Ryan Day muda seu estilo de treinador quando Ohio State joga contra Michigan.

Kalen DeBoer mandou o time de punt sair, mas ele não iria chutar a bola. Este é um homem que nunca duvida de si mesmo ou de sua equipe.

A Apple Cup estava empatada faltando 1:15 para o fim. Washington enfrentou o quarto para um em sua própria linha de 29 jardas. DeBoer ligou para a equipe de punt para tentar fugir do estado de Washington. Quando isso não funcionou, ele pediu um tempo limite – não para desistir de acertar o primeiro golpe, mas para orquestrar a jogada perfeita.

Washington executou o conceito da opção tripla. O meio-campista Michael Penix Jr. teve a opção de passar a bola ao mergulhar, segurá-la ou optar por marcar. O recebedor estrela Roma Udunze contornou a lateral em um movimento orbital, e Penix – de costas para a linha de scrimmage – lançou a bola.

O fotógrafo foi enganado. Com o chute focado no running back sem bola, Odunze correu pela linha lateral para ganhar 23 jardas. Foi a ligação perfeita no momento perfeito. Sete jogadas depois, os Huskies venceram por um field goal.

É incrível o que acontece quando um treinador coloca a bola nas mãos dos seus melhores jogadores e confia neles para fazerem as jogadas.

Isso é o que Ryan Day deveria ser na Ohio State.

Mas ele não é assim quando os Buckeyes jogam contra Michigan. Day ignora isso e o que tem em sua lista durante o jogo. Como resultado, o Ohio State perdeu três jogos consecutivos impensáveis ​​para o Michigan.

Não faz muito tempo que Day era uma mente ofensiva brilhante e promissora que iria administrar este programa implacavelmente. Ele iria para o quarto lugar quando outros não o fariam. Ele tomaria suas decisões com base em quem estava do seu lado, não em quem estava do outro lado. Ele projetaria conceitos de jogo perfeitos para fazer seus oponentes dormirem.

Então porque é que, numa fase em que vencer era fundamental, ele tendia a tomar decisões seguras que evitavam erros em vez de confiar nos seus jogadores superiores para vencer o jogo? Por que ele nunca atira ou tenta pisar no pescoço da oposição? Por que lhe falta imaginação e inteligência para usá-lo?

Vá mais fundo Considerações finais do estado de Ohio: como os dias de Ryan, Kyle McCord e outros deveriam mudar depois de Michigan

Nada ilustra isso mais do que uma sequência chave antes do intervalo da derrota do Ohio State por 30-24 para Michigan no sábado. Ohio State entrou em um buraco de 14-3 no início do jogo, mas lutou para fazer 14-10 no segundo quarto. Ela fez uma parada e pegou a bola faltando 3:23 para o fim do intervalo, na linha de 2 jardas. Então, sete jogadas depois, os Buckeyes estavam na linha de 34 jardas do Michigan.

Em vez de tentar um touchdown doloroso – ou mesmo tentar um field goal mais gerenciável – Day inexplicavelmente atrasou o tempo e tentou um field goal de 52 jardas. Em um momento crucial, Day estava mais preocupado com o perigo que Michigan poderia representar do que confiar em seu time para fazer a jogada.

Com o chutador tendo uma carreira de 47 jardas, Day se preparou para um field goal de 52 jardas no frio intenso. Ele sentiu falta de Jayden Fielding, é claro, o que não deveria ser surpreendente, considerando que as equipes especiais do estado de Ohio têm sido terríveis este ano. Então os Buckeyes saíram sem nada – a mesma coisa que teriam feito se tivessem terminado em quarto lugar e ficado aquém.

Na verdade, o fracasso teria sido melhor, porque pelo menos os Buckeyes teriam tentado fazer alguma coisa. qualquer coisa.

A parte mais doentia? O dia teria acabado se ele estivesse jogando em Maryland ou Minnesota. Mas ele surtou e mudou quem era na maior partida do ano. Isso é o que faz você superar.

Alguns podem argumentar que foi uma decisão sábia, mas o treino é mais profundo do que usar a carta de ajuda no blackjack. Não tome decisões que afetem sua equipe, como decidir ir ou ficar com base nas recomendações do livro. As decisões, grandes e pequenas, afetam a sua equipe e revelam como um treinador se sente em relação aos seus jogadores. Isso permeia.

Era o dia em que Marvin Harrison Jr. Este pode ser o último jogo que ele jogará pelo Ohio State. Em vez de armá-lo e atacar a veia jugular, Day tornou-se conservador e desistiu de uma chance de gol que certamente teria aproveitado contra qualquer outro time do Big Ten.

Ele tirou a bola das mãos de Harrison e colocou nos pés do chutador, que nunca havia feito um field goal em todo esse tempo. Ela errou, assim como ele errou o field goal no final do jogo da semifinal do College Football Playoff da Geórgia no ano passado. A diferença aqui era que todas as armas de Ohio estavam intactas. Ele tinha Harrison, Trevion Henderson, Cade Stover e Emeka Egbuka – alguns dos jogadores de elite do Ohio State convencidos a vir a Columbus para vencer nesses momentos. Em vez disso, Day tirou a bola das mãos deles.

Uma decisão de treinador não ganha ou perde um jogo. A atitude sim. Foi uma janela de como Day estava se sentindo em um grande momento do jogo e pela qual ele seria julgado.

Day diz que passa 364 dias por ano se preparando para o estado de Michigan. Este dia 4 não seria um ótimo momento para tentar algo novo? O que ele estocou especificamente para o jogo do Michigan que teria ajudado naquele momento? Onde foi a jogada como a memorável recepção de Ted Ginn Jr. em 2006, onde ele se alinhou escondido como um tight end e venceu os Wolverines por cima? O jogo do Michigan não é o palco onde você esvazia o saco e apresenta coisas novas que o adversário não viu na fita? Não é isso que significa estar preparado o ano todo?

Day fez algumas coisas em termos de formação que até mesmo a mente mais astuta do futebol reconheceria facilmente. Mas a parte mais ridícula disso foi que Michigan – um programa sensacional que deveria ser trabalhador e sem truques – teve o jogo de passes mais longo do dia de um running back. Foi sua segunda corrida mais longa fora de um pacote projetado para o quarterback reserva Alex Orji.

Sherwin Moore, o jogador de 37 anos que substituiu Jim Harbaugh, suspenso, acertou mais arremessos neste jogo do que o guru ofensivo tinha em sua bagagem. Nem tentei hoje. Ele queria cometer menos erros.

Vá mais fundo Mandel: Sherwin Moore vence Ryan Day enquanto Michigan flexiona novamente

O estado de Ohio tinha jogadores de elite, mas onde estava o espírito de jogo? criatividade? Bravata para fazer algo que você normalmente não faria? Até o mais corajoso dos treinadores pode ficar horrorizado com o que DeBoer fez, mas Day nem sequer tentou uma conversão de quarta descida no jogo. No primeiro quarto, ele optou por jogar na quarta para 1 da linha de 46 jardas da OSU.

Day presumiu que Ohio State tinha jogadores melhores e os Buckeyes fizeram o que sempre fazem. O estado de Ohio planejou o jogo em Michigan e acertou os Buckeyes onde doeu. Day superou um jogador de 37 anos.

Isso não significa que os Buckeyes devam demitir Day ou que ele deva procurar outra oportunidade. O estado de Ohio tem muitas vantagens. E sim, apesar do problema de Michigan, o dia está 56-7 e o estado de Ohio estava prestes a ganhar um título nacional há um ano.

Você não demite pessoas por capricho. Isto é o que os programas disfuncionais fazem. Mas o problema é que essas sete derrotas ocorreram nos jogos que mais interessam aos fãs do estado de Ohio. Ninguém se importa se Rutgers ou Minnesota vencem. E ninguém se importa quando você é agressivo contra times que não conseguem vencê-lo.

Day passou o ano inteiro tentando construir um time forte com uma ótima defesa que pudesse competir melhor em um confronto no estilo Michigan. O estado de Ohio foi definitivamente mais difícil, mas ainda assim perdeu.

Quase não é bom o suficiente nesta rivalidade.

Não é bom o suficiente para o estado de Ohio.

Dia do chefe assustado. Não importava que ele não estivesse olhando para Harbaugh do outro lado do campo. Não importa que Michigan tenha carregado o peso do mundo sobre seus ombros durante esse escândalo eleitoral ilegal. Day vê os capacetes de Michigan e pensa no que pode dar errado antes de pensar no que sua equipe pode fazer de certo. Jogar para não perder leva a perder.

Vá mais fundo Não importa o quanto Ryan Day ganhe no estado de Ohio, a derrota para Michigan dominará seu legado

Quando as câmeras focaram em seu rosto após a partida, foi possível ver a agitação interna. É difícil resumir o que ele estava sentindo. Foi necessário sofrer. O pavor, o arrependimento, o nervosismo, o estresse, tudo. Isto não é apenas perder um jogo. Isso é perder o jogo. outra vez.

Como ele conserta isso hoje? Ele não vira o coordenador nem recruta melhor. É uma questão complexa e profundamente enraizada.

Ele terá que descobrir isso rapidamente porque vencer vários jogos do Big Ten não será bom o suficiente para o estado de Ohio. O estado de Ohio não conseguiu cumprir nenhum de seus objetivos nos últimos três anos porque não conseguiu vencer o jogo. Os treinadores do estado de Ohio sempre serão julgados – justos ou não – pelas lentes de seu desempenho contra o Michigan.

Jim Tressel é uma lenda. Urban Meyer é uma lenda. A dupla conquistou títulos nacionais, mas o maior motivo de orgulho é o recorde combinado de 16-1 contra os Wolverines. Francamente, Day jogou o melhor de Michigan e não é razoável presumir que ele nunca perderá. Às vezes, as equipes perdem para equipes realmente boas.

Mas o que quer que seja isso? isso é inaceitável. Esse é o tipo de estresse que você enfrenta quando desconta cheques de oito dígitos.

A pressão não pode continuar a comer Dai vivo ou então irá expulsá-lo.

Basta perguntar a John Cooper.

(Foto: Aaron J. Thornton/Getty Images)