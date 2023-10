Christian McCaffrey é fã de ressonância magnética; Deebo Samuel dia a dia – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – O técnico Kyle Shanahan considerou os resultados da ressonância magnética de Christian McCaffrey encorajadores.

“Achei que sim”, disse Shanahan sobre McCaffrey na quinta-feira. “Qualquer pessoa que trabalha todos os dias significa que tem uma chance.”

Os 49ers identificam a lesão de McCaffrey como sendo seus oblíquos externos. Os 49ers não incluem mais “costelas” no relatório de lesões.

Shanahan disse que McCaffrey, o wide receiver Deebo Samuel (ombro) e o left tackle Trent Williams (tornozelo) não estavam programados para participar do treino de quinta-feira. Cada um está listado diariamente, disse Shanahan.

O 49ers volta à ação na noite de segunda-feira contra o Minnesota Vikings, mantendo a porta aberta para a disponibilidade de ambos os jogadores.

McCaffrey, que lidera a NFL com 530 jardas corridas, não jogou no quarto período da derrota dos 49ers por 19-17 para o Cleveland Browns no domingo devido a sua lesão.

Samuel sofreu uma lesão no ombro esquerdo no primeiro jogo de domingo contra os Browns. Ele ganhou 8 jardas na extremidade direita e foi abordado pelo safety dos Browns, Juan Thornhill. Ele permaneceu no jogo e jogou mais oito snaps antes de ser impedido de retornar à ação.

Williams sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no primeiro tempo. Ele errou dois arremessos antes de voltar a jogar. Williams então usou uma bota médica ao sair do campo.

O linebacker Dre Greenlaw e o guarda esquerdo Aaron Banks não estão escalados para treinar. Greenlaw perdeu o jogo dos 49ers na semana 6 contra os Browns devido a uma lesão no tendão da coxa. A defesa do 49ers permitiu 160 jardas, o pior da temporada, sem Greenlaw na escalação.

