O repórter disse que Antonio Brown poderia conseguir outro emprego na NFL se quisesse

Embora a camisa dele tenha caído Nova Jersey Domingo, recepção ampla Antonio BrownUma carreira no futebol profissional pode não ter acabado ainda, NFL Um repórter afirmou terça-feira.

“Se Antonio Brown quiser um emprego em outro time da NFL, ele pode conseguir. Isso não é uma opinião. É o que eu sei”, escreveu Josina Anderson no Twitter.

Brown deixou o MetLife Stadium durante Tampa Bay Buccaneersjogo contra New York Jets, jogou alguns de seus equipamentos nas arquibancadas e deu a seus fãs um sinal de paz antes de entrar no túnel e nunca mais voltar.

Após a partida, o técnico do Boss, Bruce Arians, disse que Brown “não era mais um técnico”. Mas a partir da noite de terça-feira, o ex-wide receiver do All-Pro permanece no elenco do time. Detalhes da rivalidade ainda não foram revelados.

Os relatórios iniciais indicaram que Brown estava preocupado com um de seus tornozelos e não queria jogar. Mas Arianes disse que Brown nunca lhe disse que estava ferido e acrescentou que os dois tiveram uma “conversa” e que o jogador havia deixado o campo.

Os arianos não compartilharam os detalhes da conversa.

Os Buccaneers têm conversado com a NFL sobre como avançar com a colocação de Brown, de acordo com ESPN.

O wide receiver certamente enfrentaria algum tipo de disciplina da NFL por ficar com raiva e deixar o campo no meio de um jogo contra o Jets.

