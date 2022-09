Bolsas europeias abertas para fechar, notícias e dados de ganhos

As bolsas europeias avançaram na segunda-feira, seguindo a tendência positiva identificada no final da semana passada e durante a noite nos mercados da Ásia-Pacífico.

pan europa Stokes 600 Ele subiu 1,1% no início da tarde, com as ações de varejo saltando 3,6% para liderar os ganhos, já que todos os principais setores e bolsas foram negociados em território positivo.

Bolsas europeias foram afetadas na semana passada pelo tom duro que atingiu o mercado de ações Banco Central Europeu Sobre a política monetária, os formuladores de políticas procuram conter a inflação recorde nos 19 países da zona do euro. O ímpeto continuou na segunda-feira.

Os mercados globais estão se preparando para a leitura mais recente da inflação nos EUA, com os dados de agosto previstos para terça-feira.

Este relatório é um dos últimos dados sobre a inflação que o Federal Reserve dos EUA testemunhará antes da sua reunião de setembro, quando o banco central deverá aumentar as taxas de juros pela terceira vez consecutiva em 0,75 pontos percentuais na tentativa de combater a alta inflação .

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou na semana passada que está “fortemente comprometido” com a redução da inflação.

Os futuros de ações dos EUA subiram nas negociações pré-mercado na segunda-feira, enquanto as ações na região da Ásia-Pacífico subiram nas negociações durante a noite em meio a uma melhora no sentimento de risco. Os mercados da China continental, Hong Kong e Coreia do Sul estão fechados por feriado.