Ações, moedas, petróleo e dados econômicos

interferência unilateral em Yen japonês do governo é improvável que seja eficaz, de acordo com o National Australia Bank – Depois que as autoridades disseram no fim de semana O governo precisa tomar medidas para lidar com a desvalorização excessiva do iene.

“Se fosse [Bank of Japan] Realmente quer parar o declínio do iene japonês, então eles precisam fazer mudanças em sua política muito fáceis, a pressão está aumentando”, escreveu ele em nota na segunda-feira.

O iene foi negociado pela última vez a 142,55 em relação ao dólar.

— Abigail Ng