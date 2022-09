Preços do petróleo se estabilizam em alta devido a preocupações com a oferta à medida que o inverno se aproxima

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, apagando as fracas expectativas de demanda à medida que as preocupações com a oferta aumentaram à medida que o inverno se aproxima.

Os contratos futuros de petróleo Brent subiram US$ 1,16, ou 1,3%, para US$ 94,00 o barril. O petróleo bruto US West Texas Intermediate fechou em alta de 99 centavos, ou 1,1%, a US$ 87,78.

Os estoques de petróleo de emergência dos EUA caíram 8,4 milhões de barris para 434,1 milhões de barris na semana encerrada em 9 de setembro, seu nível mais baixo desde outubro de 1984, segundo dados divulgados segunda-feira pelo Departamento de Energia dos EUA.

O presidente dos EUA, Joe Biden, apresentou em março um plano para liberar 1 milhão de barris por dia durante um período de seis meses da Reserva Estratégica de Petróleo para lidar com os altos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, que contribuíram para o aumento da inflação.

A secretária de Energia, Jennifer Granholm, disse à Reuters na semana passada que o governo Biden está considerando a necessidade de mais lançamentos de SPR após o término do programa atual em outubro.

A oferta global de petróleo deve encolher ainda mais quando o embargo da União Europeia ao petróleo russo entrar em vigor em 5 de dezembro.

O Grupo dos Sete implementará um teto de preço do petróleo russo para limitar as receitas de exportação de petróleo do país, em uma tentativa de punir Moscou por invadir a Ucrânia, enquanto toma medidas para garantir o fluxo contínuo de petróleo para nações emergentes. Consulte Mais informação

No entanto, o Tesouro dos EUA alertou que o limite pode levar a preços mais altos do petróleo e da gasolina nos EUA neste inverno.[nL1N30I0BQ[nL1N30I0BQ.][nL1N30I0BQ[nL1N30I0BQ

A Comissão Europeia deve divulgar, na quarta-feira, um pacote de medidas para ajudar as empresas de energia a enfrentar a crise de liquidez. Consulte Mais informação

França, Grã-Bretanha e Alemanha disseram neste sábado que têm “sérias dúvidas” sobre as intenções do Irã de reviver o acordo nuclear. O fracasso em reviver o acordo de 2015 manterá o petróleo iraniano fora do mercado e os suprimentos globais apertados. Consulte Mais informação

Em notícias mais negativas para os mercados, a demanda chinesa por petróleo pode se contrair pela primeira vez em duas décadas este ano, já que a política livre de COVID de Pequim mantém as pessoas dentro de casa durante os feriados e reduz o consumo de combustível. Consulte Mais informação

“Os ventos contrários das renovadas restrições de vírus da China e mais moderação nas atividades econômicas globais ainda podem levantar algumas reservas sobre um rali mais sustentável”, disse Jun Rong Yip, estrategista de mercado da IG.

A produção doméstica de petróleo dos EUA também deve aumentar nos próximos meses. A Administração de Informação de Energia dos EUA disse em seu relatório que a produção de petróleo na Bacia do Permiano no Texas e no Novo México, a maior bacia de óleo de xisto nos Estados Unidos, deve aumentar 66.000 barris por dia para um recorde de 5,413 milhões de barris por dia. dia em outubro. Relatório de produtividade de segunda-feira.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu e o Federal Reserve dos EUA estão preparados para aumentar ainda mais as taxas de juros para combater a inflação, o que poderia fortalecer a moeda americana e tornar o petróleo denominado em dólar mais caro para os investidores.

“Um dólar forte atuará como uma correlação inversa às commodities cotadas em dólar e provavelmente atuará como um empecilho para os ganhos ascendentes no mercado de energia”, disse Bob Yoger, diretor de contratos futuros de energia da Mizuho.

Reportagem de Laura Sanicola em Nova York Reportagem adicional de Noah Browning, Florence Tan e Jeslyn Lear

