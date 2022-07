Blue look: Primeiro astronauta português a fazer parte de uma missão espacial – Portugal

Publicado em 11 de julho de 2022.

Pela primeira vez, um astronauta português, Jeff Bezos, fará parte de uma missão espacial como membro da tripulação da próxima missão da empresa espacial Blue Origin.

Jeff Bezos é o fundador, presidente executivo e ex-presidente e CEO da Amazon.com.

O anúncio foi feito durante o GLEX Summit 2022 em Ponta Delgada, Açores, entre 4 e 7 de julho, em colaboração com o New York Explorers Club e a empresa portuguesa Expanding World, com o apoio do Governo dos Açores. e turismo português.

O astronauta português, cuja identidade ainda não foi revelada, embarcará na nave New Shepherd em data a anunciar após pelo menos 14 horas de formação e educação.

Um astronauta português será o sexto New Shepard a integrar a tripulação da próxima missão espacial. Mercury recebeu o nome do astronauta Alan Shepard (1923-1998) em homenagem ao seu legado como o primeiro americano a chegar ao espaço em 5 de maio de 1961.

Cada voo especial que leva os astronautas acima da Linha Karman, uma altitude de 100 km considerada pelas autoridades internacionais como o limite do espaço, dura em média 11 minutos.

Uma vez que a microgravidade é alcançada, os astronautas ficam “sem peso” no subespaço por cerca de três minutos.

A linha Karman é a altura a partir da qual o espaço começa. Tem 100 km (cerca de 62 milhas) de altura. Geralmente representa a fronteira entre a atmosfera da Terra e o espaço sideral.

Na verdade, o programa New Shepard é um programa de turismo espacial pago que oferece seis assentos em um subplano de 11 minutos de duração, 100 quilômetros acima da Garman Line, dando a seus tripulantes o status de astronautas.

A cápsula da tripulação está programada para descer usando um pára-quedas, que chega à Terra alguns minutos após a decolagem. A estrutura da nova espaçonave Shepard é baseada em um foguete reutilizável e uma cápsula.

Organizado pelo Explorers Club de Nova York e Expanding World, com sede em Lisboa GLEX Summit 2022 “Qual é o próximo?” Sob o lema, reuniram-se mais de 50 cientistas e investigadores de 14 países.

O programa está dividido em quatro temas principais: Oceanos; exploração espacial; conservação da natureza e mudanças climáticas; e as grandes expedições presentes e futuras do nosso tempo.

Aparência azul, é um fabricante aeroespacial americano com financiamento privado e uma empresa de serviços de voo espacial suborbital com sede em Kent, Washington, cuja missão é vislumbrar um momento em que as pessoas possam explorar os recursos ilimitados do espaço desenvolvendo veículos de lançamento reutilizáveis ​​e sistemas espaciais. Seguro, de baixo custo e atendendo às necessidades de todos os clientes civis, comerciais e de defesa.

PAJ/Equipe