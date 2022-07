Stellandis adiciona LCV à fábrica em Portugal

O Fiat Doblo se tornará o quarto modelo construído em seu centro de produção de Mangualde, em Portugal, disse Stellandis.

“Pretendemos liderar o mercado de veículos comerciais e, agora, adicionando o Doblo à linha da Mangualde, alcançaremos maior eficiência, melhoraremos nossa competitividade e ofereceremos o melhor aos nossos clientes profissionais”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, em comunicado.

O anúncio coincidiu com as comemorações do 60º aniversário da fábrica.

Inaugurada em 1962, Mangualde já produziu mais de 1,5 milhão de veículos até hoje. Um em cada quatro veículos produzidos em Portugal vem da fábrica.

Atualmente, a fábrica fabrica os modelos Berlingo Van/Berlingo, Partner/Rifter e Combo Cargo/Combo Life. [on the same platform].

Berlingo, Partner e Combo são as três principais vendas de veículos comerciais ligeiros em Portugal com uma quota de mercado de 32%. A fábrica produziu 67.841 veículos em 2021.

Quando a produção começar em outubro, o Doblo será o quarto modelo atual construído em Mangualde e segue uma linha de 22 modelos produzidos na fábrica em seus 60 anos de operação.

O Parque de Energia Solar Fotovoltaica fornecerá 31% das necessidades de energia elétrica da usina

Stellandis também anunciou a implementação de um projeto de captação de energia solar fotovoltaica para autoconsumo. Uma vez totalmente implementado, compensará 31% das necessidades anuais de eletricidade da fábrica de Mangualde, permitindo evitar a emissão de 2.500 toneladas de CO2 por ano, capturando a mesma quantidade de CO2 de aproximadamente 16.000 árvores.

O investimento de 3,2 milhões de euros em parceria com a Prosolia Energy integrará 6.363 painéis fotovoltaicos cobrindo uma área equivalente a seis campos de futebol. Terá capacidade instalada de 3.436 MWp, o que equivale ao consumo anual de 320 residências, o que permite aumentar a competitividade do complexo industrial de um país.

A conclusão da primeira fase do projeto está prevista para o terceiro trimestre de 2022 e a segunda fase está programada para começar em 2023.

Uma zona de consumo de energia sustentável que beneficia de energia solar também está sendo estabelecida em colaboração com o município de Mangualt e instituições vizinhas.

Modernização do Centro Fabril de Mangualde

O centro também abriga quatro laboratórios focados no estudo de novas tecnologias ou processos que possibilitem uma fabricação mais sustentável, mais digital e mais conectada.

Fundado em 2022, este “ecossistema colaborativo de parceiros” abrange startups, universidades, fornecedores, centros tecnológicos e o governo português e dedica-se à IoT (Internet das Coisas), 5G (e, brevemente, 6G), atividade de I&D relacionada com processos. Engenharia e manufatura aditiva. Prioriza o treinamento dos funcionários.

Os parceiros incluem o Instituto Politécnico de Viseu, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, bem como os fornecedores Simolds e HFA e o Centro Tecnológico Automóvel da Galiza.

