Bitcoin Twitter fica mais baixo, respostas da comunidade

como Bitcoin (BTCO preço caiu para seu nível mais baixo em 2022, e os ursos saíram do Bitcoin para jogar. Nomes bem conhecidos no espaço da BTC, incluindo o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried e John Carvalho, responderam às palavras de cautela durante a noite, enquanto o apoiador do ouro de longa data Peter Schiff e o perpétuo pessimista CryptoWhale estavam ansiosos para chutar a moeda quando ela despencasse.

E a série de liquidação caiu na quinta-feira mais Dos $ 318 milhões em posições BTC, mais de 88% delas são longas. O preço foi corrigido para cerca de US $ 42.500 por bitcoin.

Notícias Proibir a mineração no Cazaquistão e os Estados Unidos Decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros As possíveis razões foram a queda na confiança do mercado de criptomoedas.

Chefe de cozinha chilro Que se “o Bitcoin quebrar $ 42K, vai para $ 30K. Se ficar acima de $ 30K, pode cair para $ 15K. Tudo isso pode acontecer muito em breve”. Incentive os investidores do BTC a vender agora para evitar serem liquidados a preços baixos.

CryptoWhale, um analista de criptografia permanente e com mais de 400.000 seguidores no Twitter, Ele disse“O Bitcoin vai cair para menos de $ 10.000 este ano. Não se esqueça disso.” Sendo um urso implacável do Bitcoin, a conta exigiu menos de 10.000 BTC desde então Cedo Em outubro do ano passado.

Relacionado: Raoul Pal diz que a capitalização de mercado da criptomoeda é uma “chance razoável” de chegar a 100 vezes em 2030

a Indicador Bitcoin para medo e ganância Em mínimos não vistos desde 2021, que geralmente é o momento em que as chamadas de esclarecimento BTC OG são ouvidas. gravado calendário 15 ou medo extremo na quinta de manhã.

Bankman-Fried não aliviou as preocupações dos investidores sobre os problemas de baixa. ele Recomendado A melhor coisa a fazer em um mercado em baixa é construir antes de explicar apressadamente que “uma queda hoje não significa uma queda amanhã.”

Por fim, Carvalho, CEO da Eu recentemente lancei sinônimosEle não pronunciou suas palavras ao se referir à recente ação do preço do BTC:

Todo mundo tem que suportar o ritual brutal do Bitcoin de passar por um mercado em baixa, onde seus investimentos estão fortemente submersos. Isso inclui Elon, Jack e Saylor. E você. – John Carvalho (@BitcoinErrorLog) 5 de janeiro de 2022

Como ele destaca, o mercado de BTC pode ser um batismo de fogo para os recém-chegados. Pode demorar algum tempo até que os ursos voltem à hibernação.