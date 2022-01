Região do Golfo projeta 4,5 milhões de empregos abandonados nos EUA em novembro

SAN JOSE, CA (KGO) – Novos números divulgados na terça-feira mostram um Número recorde de americanos saindo ou mudando de emprego em novembro Com a escassez de mão de obra, dando aos candidatos uma vantagem.

“O que os dados mostram é que as pessoas estão deixando seus empregos mais rapidamente do que no passado, e essa era uma tendência que vimos antes do COVID”, disse Justin Ritz, professor associado de economia da San Jose State University. “Quando o COVID apareceu, as pessoas estavam mantendo seus empregos.”

Mas agora, o mais recente dados O Departamento do Trabalho dos EUA mostra que 4,5 milhões de trabalhadores americanos deixaram seus empregos em novembro.

Ritz diz que os motivos pelos quais as pessoas deixam seus empregos podem variar.

“Eles dizem: ‘Ei, eu posso arriscar, há outros empregos disponíveis. A inflação pode ser parte disso … ei, não estou ganhando dinheiro suficiente no meu emprego atual. Quero encontrar um emprego melhor onde ganhe mais dinheiro. “

Rietz faz parte de uma equipe que desenvolveu uma ferramenta chamada Painel COVID-19 do Vale do Silício.

Em vez de ter apenas dados estaduais e nacionais divulgados mensalmente, a ferramenta libera dados econômicos diários que visam especificamente o Vale do Silício.

“Ele olha para coisas como o número de empresas abertas, o tráfego de pedestres que essas empresas estão vendo e, até certo ponto, como é o emprego na área local”, disse Ritz.

Quando a pandemia atingiu pela primeira vez, ele disse que a taxa de desemprego no Vale do Silício era de 12%. Agora, a taxa de desemprego está um pouco acima de 3%.

“A tendência geral tem sido um forte crescimento no mercado de trabalho do Vale do Silício, menor desemprego e estamos vendo uma aceleração nos negócios”, disse Ritz, “tudo indicando que temos um mercado de trabalho bastante forte na Califórnia e no Vale do Silício, em particular. “

Os dados federais divulgados na terça-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA são baseados em informações coletadas em novembro, antes da corrida da Omicron.

Embora ele diga que é difícil prever o que os próximos dados mostrarão, Ritz acredita que os efeitos da onda só aparecerão muito mais tarde.

“Meu palpite é que não veremos muita diferença nos dados de dezembro. Mas janeiro pode ser mais revelador.”