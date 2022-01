Futuros da Dow: o Fed hawkish atordoa Wall Street; Tesla, Microsoft e Google quebram os níveis

Os futuros do Dow caíram durante a noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações ficou fortemente negativa na quarta-feira devido à retórica agressiva do Federal Reserve, fechando em baixas da sessão. Microsoft (MSFT), As ações do Google, AMD e Nvidia estão sob pressão crescente, enquanto as ações da Apple e Tesla estão começando a mostrar pressão. Ações de commodities, cíclicas e financeiras ainda estão indo bem, mas o peso está baixo.







Mais uma vez, os rendimentos do Tesouro impulsionaram o movimento do mercado. O Tesouro de 10 anos atingiu 1,7% pela primeira vez em nove meses após a divulgação da ata da reunião de dezembro do Federal Reserve.

Fed Minutes Hawks

Os formuladores de políticas sinalizaram que um aumento nas taxas do Fed pode ocorrer mais cedo do que o esperado, já que o banco central mostrou preocupação real com a inflação em sua reunião de dezembro.

Na reunião de dezembro, os legisladores concordaram em acelerar o processo de desalavancagem dos títulos, reduzindo as compras mensais de ativos em US $ 30 bilhões por mês. Isso significa que as novas compras de títulos expirarão em meados de março, abrindo caminho para o aperto real do Fed. É importante notar que alguns membros queriam começar Reduzindo o balanço do Federal Reserve “Em algum ponto” após o primeiro aumento da taxa. Na verdade, “muitos participantes sentiram que o ritmo apropriado de retorno no balanço patrimonial provavelmente seria mais rápido do que durante o episódio de normalização anterior.”

Essa é uma grande mudança de tom do presidente do Fed, Jerome Powell, logo após a reunião de política de dezembro. Embora tenha dito que os legisladores começaram a falar sobre um corte no balanço, ele também garantiu a Wall Street que adotaria uma “abordagem cuidadosa e metódica”.

A próxima reunião do Federal Reserve será nos dias 25 e 26 de janeiro.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base, para 1,705%, para 1,71% no dia. Com isso, ele ultrapassou os picos de outubro e novembro para atingir seu nível mais alto desde o início de abril. O rendimento do Tesouro de referência subiu 19 pontos base na semana.

Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de dois anos, que está intimamente ligado ao trabalho do Fed, subiu 7 pontos base na quarta-feira para 0,83%, o nível mais alto desde março de 2020. Isso significa que o spread do rendimento do Tesouro na verdade diminuiu ligeiramente na quarta-feira. . Isso não é uma boa notícia para o modelo tradicional de empréstimos curtos e longos para os bancos.

Apple, Tesla, segure

entre megacaps, Uma maçã (AAPL) E Tesla (TSLA) não está mais ignorando a liquidação do crescimento. O estoque da AAPL caiu 2,66% na quarta-feira, mas ainda pode formar um Três semanas apertadas padrão após esta semana. As ações da Tesla ainda estão modestamente mais altas na semana após a explosão de entregas de segunda-feira, mas caíram abaixo do ponto de compra.

Microsoft Stock, Google Parent o alfabeto (o Google), Micro dispositivos avançados (AMD), nvidia (NVDA) e pai no Facebook Almofadas de identificação (FB) Todos parecem danificados. As ações da Microsoft e do Google perderam mais de sua seqüência de 50 dias, junto com a Nvidia. As ações da AMD caíram abaixo deste nível-chave. As ações do FB caíram abaixo das linhas de 50 e 200 dias na quarta-feira, ao mesmo tempo em que vendeu a descoberto a forte entrada da linha de tendência.

Programas e outras ações de alto valor, já prejudicadas nos últimos dias e semanas, continuaram sofrendo. fabricante de chip de visão computacional Ambarella (amba) caiu 19% na quarta-feira, depois de cair 5,1% na terça-feira.

datadog (cão) disparou em uma barganha da noite para o dia Amazonasde (AMZNAmazon Web Services. Mas o DDOG caiu 18% até agora nesta semana.

Nokor (nu) E banco de assinaturas (SBNY) , enquanto Energia Cheniere (gás natural liquefeito) Limpe a entrada da linha de tendência. Todos eles estão nos grupos e setores líderes no momento. Mas mesmo essas ações vieram de altas, à medida que o mercado mais amplo estava sob pressão. As ações do SBNY fecharam abaixo de seu ponto de compra, enquanto as ações do LNG fecharam de forma pouco positiva.

Ações da Nucor e LNG aderidas IBD Leaderboard, que também possui Tesla, Microsoft, Google, Nvidia e AMD. O estoque da NUE está em execução SwingTrader E era quarta-feira Estoque IBD hoje. Os compartilhamentos da Microsoft e do Google são Líderes de longo prazo do IBD. Os estoques da Tesla e AMD estão localizados em defeito 50.

O vídeo incluído neste artigo discute um dia importante no mercado e analisa as ações da SBNY, Nucor e. Reliance Steel (RS)

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones caíram contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 perderam 0,1%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos foi de 1,71%. Os futuros do petróleo bruto caíram 1%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações compartilhado.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações começou com os principais índices divergindo novamente, mas todos eles rumaram para o sul após a divulgação das atas da reunião das 14h do Fed e fecharam em seus piores níveis hoje.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,1% na quarta-feira negociação no mercado de ações, depois de negociar em alta durante a maior parte da sessão. O S&P 500 caiu 1,9%. O Nasdaq Composite Index caiu 3,3%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 3,4%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1,1%, para $ 77,85 o barril, reduzindo os ganhos acima de $ 78. Os preços do gás natural também subiram.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 4,7%, enquanto o IBD Breakout Opportunities ETF inovadorem forma) perdeu 2,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) 4,9%. As ações da MSFT são uma das participações mais importantes da IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 3,4%, com os principais componentes sendo ações da AMD e Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) aumentou 0,1%, com o componente de estoque da Nucor. Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA Global X (ETF) (berço) reverteu para baixo para fechar 1,2% abaixo. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 2,7%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(fechado abaixo do ponto de equilíbrio e do ETF SPDR de seleção financeira)XLF) diminuiu 1,2%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) afundou 0,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) e o ARK Genomics ETF (ARKG) ambos caíram 7,1% para mínimos de 52 semanas. As ações da Tesla continuam a ocupar o primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Análise de aumento de mercado

Isso é demais para uma recuperação do mercado divergente. Os índices Dow Jones e S&P 500 caíram acentuadamente na quarta-feira. O Nasdaq, depois de reduzir as perdas para manter sua linha de 50 dias na terça-feira, caiu abaixo desse nível chave na quarta-feira.

As ações da Microsoft e do Google reduziram suas mínimas em dezembro, já que os danos ao crescimento não se limitam mais àqueles com avaliações impressionantes. As ações da AMD e Nvidia viram outra falha na recuperação da linha de 50 dias / 10 semanas, também se aproximando de suas mínimas de dezembro. Enquanto isso, a carnificina do estoque de software e de quase todos os nomes de alto valor em crescimento continua.

As ações da Tesla caíram 5,35 por cento para 1.088,12. Continua a subir 3% na semana. Mas depois de tocar em 1.208 na manhã de terça-feira, voltou a ficar abaixo de 1.119,10 ponto de compra. As ações da Apple caíram 2,7% na quarta-feira, mas ainda estão acima da seqüência de 21 dias.

Embora as ações da Tesla e da Apple ainda pareçam relativamente fortes, o mesmo ocorre com a Microsoft, Google, AMD e Nvidia no final do ano passado.

Russell 2000 caiu abaixo da seqüência de 200 dias.

O S&P 500 e o Dow Jones ainda estão um pouco abaixo das máximas. Os nomes econômicos reais se saem relativamente bem. Isso inclui siderúrgicas, como ações da Nucor, e ações da energia, como GNL. Instituições financeiras como o Signature Bank estão segurando os ganhos recentes ou subindo.

Os rendimentos do Tesouro permanecerão na frente e no centro da recuperação do mercado de ações pelo menos nos próximos dias.

O que você está fazendo agora

Existem ações e setores trabalhando agora. Os investidores que aderiram esta semana viram ganhos gerais. Mas o mercado misto na terça-feira se transformou em uma liquidação mais forte e ampla na quarta-feira. Mais do mesmo pode inundar os setores resilientes. Em vez disso, uma reversão no crescimento não seria surpreendente e poderia ser uma má notícia para as empresas financeiras ou cíclicas.

Por outro lado, tenha cuidado com os picos de um dia nas ações de crescimento, especialmente os mais atingidos. O setor de software tem muitos nomes altamente valorizados nas principais correções. Não seria surpreendente se houvesse um pop de um dia dentro de uma tendência de baixa. Os investidores presos com perdas acentuadas em ações de tecnologia podem querer usar qualquer salto como uma oportunidade de saída, em vez de qualquer oportunidade de carga.

Em geral, os investidores devem adotar uma abordagem mais defensiva no curto prazo. Não deixe que os vencedores se transformem em perdedores, ou que os perdedores se transformem em grandes perdas.

