Bicicleta elétrica DYU T1 – especial Black Friday

À medida que o final do ano se aproxima, chega o evento de vendas da Black Friday mais esperado para compradores de todo o mundo. Neste carnaval de compras, a empresa DYU em conjunto com os consumidores, lançou uma promoção especial para seu produto estrela – DYU T1 bicicleta elétrica, para que todos os entusiastas do ciclismo possam desfrutar da diversão de uma viagem inteligente a um preço razoável. mais favorável.

A DYU, como fabricante de bicicletas elétricas de renome mundial, está comprometida em fornecer soluções de viagens inteligentes, ecológicas e de alta qualidade. Com a inovação tecnológica no seu cerne, a empresa lançou uma série de produtos para bicicletas eléctricas, entre os quais a DYU T1 tem sido amplamente aclamada pelos consumidores de todo o mundo pelo seu excelente desempenho e design.

Esta Black Friday, a DYU oferece descontos até 200€ na e-bike T1. Esta oferta inédita foi projetada para permitir que mais consumidores experimentem a conveniência e o conforto das bicicletas elétricas DYU T1 a um preço mais acessível.

A bicicleta elétrica DYU T1 é feita de material leve de liga de magnésio, sem soldagem, linhas suaves e design dobrável facilitam o transporte e o armazenamento. Equipado com tecnologia de sensor de torque, a saída do motor pode ser ajustada de forma inteligente de acordo com a frequência do pedal e a força do piloto para obter uma experiência de pilotagem mais suave e com maior economia de energia.

Destaques do produto:

Liga de magnésio distinta: a bicicleta elétrica DYU T1 é feita de material de liga de magnésio de alta qualidade. Através do design geral sem pontos de soldagem, apresenta uma aparência aerodinâmica incomparável, que além de bonita, destaca o acabamento requintado e excelente qualidade.

Tecnologia Inteligente de Sensor de Torque: Equipada com sensores de torque inteligentes de última geração, esta bicicleta elétrica pode capturar com precisão o impulso, a frequência e a velocidade do pé e ajustar a potência do motor em tempo real para se adaptar às mudanças do terreno e aos diferentes hábitos de pilotagem do piloto. garantindo que a saída de energia seja suave e eficiente.

Design dobrável portátil: O design dobrável perfeito do T1 reflete uma profunda compreensão do conceito de vida urbana conveniente. Seja no canto do escritório, no porta-malas do carro ou até no metrô, é fácil de usar.

Sistema de freio a disco mecânico dianteiro e traseiro: Seja em ruas movimentadas da cidade ou em estradas noturnas escuras, os freios a disco mecânicos dianteiros e traseiros são configurados para garantir a segurança dos pilotos e fornecer desempenho de frenagem estável e confiável.

Conforto máximo: Dos assentos ajustáveis ao sistema de absorção de choque bem projetado, cada passeio é o máximo em conforto: a e-bike DYU T1 torna cada passeio agradável, não importa a distância.

Especificações técnicas e vantagens:

Velocidade máxima: 25 km/h para atender às necessidades diárias do ciclismo urbano.

Resistência: Até 55 km em modo auxiliar.

Bateria: bateria de íon de lítio 18650, suporta desmontagem e carregamento rápidos.

Classificação à prova d’água: IP54, adequada para diversas condições climáticas.

“Estamos entusiasmados em trazer ofertas especiais de e-bikes DYU T1 aos consumidores nesta Black Friday. Este é um agradecimento aos nossos consumidores e uma oportunidade para promovermos um estilo de vida de mobilidade inteligente. Estamos confiantes de que cada cliente que escolhe o DYU O T1 terá uma experiência de compra de grande valor neste dia especial.” Adolfo Pezzuti Gallucci, Diretor de Marketing, DYU

O especial Black Friday da bicicleta elétrica DYU T1 é um sincero convite aos consumidores que buscam alta qualidade de vida. Escolher a DYU T1 não é apenas escolher uma bicicleta elétrica de alto desempenho, mas também escolher um estilo de vida mais inteligente e ecológico. Nesta Black Friday, vamos avançar para uma nova era de mobilidade inteligente.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”