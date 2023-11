Rendimentos da zona euro caem devido a dados industriais fracos da Alemanha, primeiro-ministro de Portugal demite-se

(Adicione comentários, atualize preços)

Por Harry Robertson e Joyce Alves

LONDRES (Reuters) – Os rendimentos dos títulos da zona do euro caíram nesta terça-feira, depois de subirem no início do dia, com a retomada da recuperação da semana passada nos mercados de títulos, ajudados por dados que mostram o agravamento da recessão industrial alemã.

As obrigações do governo português registaram um desempenho inferior ao dos seus pares após a demissão do primeiro-ministro António Costa, no meio de uma investigação sobre alegadas irregularidades na gestão do país dos projetos de mineração de lítio e hidrogénio.

O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha, a referência para a zona do euro, caiu 7 pontos base (bps) para 2,66%, o mais baixo em quase dois meses, na semana passada em 2,629%.

Os rendimentos se movem inversamente com os preços.

O calendário económico está relativamente fraco esta semana, embora dados divulgados na terça-feira tenham mostrado que a produção industrial alemã caiu 1,4% em relação ao mês de Setembro, pior do que a queda de 0,1% que os economistas esperavam.

“A produção industrial alemã caiu mais do que o esperado, com a maioria dos subsetores apresentando leituras mensais negativas”, disse Jussi Hiljanen, chefe de estratégia de taxas do SEB. “Como tal, contribui para a imagem de uma economia estagnada da zona euro.”

O rendimento das obrigações governamentais a 10 anos de Portugal caiu 2 pontos base, para 3,40%, enquanto os rendimentos das obrigações a 10 anos em Itália e Espanha caíram 9 e 7 pontos base, respetivamente.

“Portugal é muito favorável ao mercado do ponto de vista político… Isso não muda as coisas, mas há algumas vendas em títulos de Portugal devido à súbita demissão do primeiro-ministro no meio de uma investigação de corrupção”, disse Lynn Graham. -Taylor, estrategista sênior de taxas do Rabobank

Os rendimentos globais caíram na semana passada devido a uma queda acentuada nos rendimentos dos EUA depois que o Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis, o Tesouro dos EUA disse que emitiria menos dívida de longo prazo do que o esperado e os dados sugeriram que a economia dos EUA pode estar desacelerando.

Immanuel Karimalis, estrategista de taxas macro do UBS, disse que os rendimentos dos títulos provavelmente flutuarão nos níveis atuais, à medida que os investidores aguardam por mais dados econômicos de alto nível dos EUA e da Europa.

“Os mercados movimentaram-se muito na semana passada devido aos dados e aos bancos centrais mais pacíficos… vimos alguma reavaliação de preços ontem. Portanto, acho que os mercados estarão limitados e aguardando o próximo conjunto de dados”, disse ele. .

Os investidores estavam atentos aos comentários dos oradores do banco central sobre a possível trajetória das taxas de juro.

O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guintos, disse na terça-feira que a economia da zona euro pode contrair ou, na melhor das hipóteses, estagnar no quarto trimestre.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve falar na quarta e quinta-feira.

O spread entre os rendimentos de 10 anos italianos e alemães manteve-se pouco alterado em 182 pontos de base. O spread, uma medida da confiança dos investidores entre os países mais endividados da zona euro, caiu na semana passada para o seu valor mais estreito desde meados de Setembro, em 174 pontos de base.

A partir de terça-feira, os investidores não viam qualquer hipótese de o BCE aumentar novamente as taxas de juro, de acordo com os preços nos mercados de derivados.

Os mercados acreditam que o BCE reduzirá as taxas de juro em cerca de 95 pontos base até ao final de 2024, em comparação com as expectativas de cortes de apenas 80 pontos base há duas semanas.

(Reportagem de Harry Robertson e Joyce Alves em Londres; edição de Robert Birzel, Christina Fincher e David Evans)