Bethenny Frankel faz cara de corajosa ao promover o vinho Forever Young… dias após a morte de seu designer de interiores

Bethany Frankel Ela fez cara de corajosa ao promover seu Forever Young Wine poucos dias após a trágica morte de seu designer de interiores.

Na quarta-feira, a ex-aluna de Real Housewives Of New York postou uma foto sua usando um look monocromático com um casaco amarelo sobre um minivestido combinando que abraçava suas pequenas curvas.

O lindo número, que tinha quatro botões na região do peito, abraçava sua figura o suficiente para mostrar o decote junto com as pernas.

Enquanto o sol brilhava sobre a estrela de reality show e empreendedora, ela carregava uma bolsa grande que combinava perfeitamente com seu conjunto, enquanto seus cabelos escuros eram penteados longos com doses extras de volume, cachos e ondas suaves.

A nova promoção surge em meio à trágica notícia de que a designer de interiores de Frankel foi encontrada morta em seu luxuoso apartamento em Nova York, cerca de uma semana depois de ter sido vista viva pela última vez.

Depois de seguir para o que parecia ser uma entrevista à CNN, Frankel tirou a jaqueta e fez uma pose ao lado de uma garrafa de Forever Young Wine.

“Adorei esse look monocromático da semana passada na cidade. Mal posso esperar para mostrar com quem sentei… saindo na sexta”, escreveu ela na legenda.

‘observação. “Sempre mantenha @foreveryoungwine à mão e agora parece que você precisa estocar cupcakes da CNN…” ela escreveu em referência aos cupcakes que comeu no camarim antes da entrevista.

Terminou com alguns gritos: “Glam: @jasenkaplan + @vocitastyle #monochromatic #outfitoftheday #bakedgoods #nyc #foreveryoungwine #foreveryoungrosé”

Suas postagens no Instagram incluíam um close de sua bolsa e uma garrafa de rosé da Forever Young Wine.

Ao final da promoção, Frankel ficou mais uma vez deslumbrada com os bolos que foram servidos durante sua visita à CNN na semana passada.

“Uau, bolos da CNN”, acrescentou ela em um videoclipe, enquanto se sentava em uma cadeira arrumando e penteando o cabelo. “Eles deveriam fazer uma linha, CNN Brownies.”

Forever Young Wine é uma criação de Frankel e Valérie Roussel. A dupla uniu-se com a visão de produzir um vinho que incorpore a sua visão de vida – qualidade, beleza, prestígio e diversão. O site da empresa.

As uvas utilizadas no seu produto provêm da “propriedade Château Roubine” em Lorgues, França, que Rousselle adquiriu em 1994 e que está localizada no coração da região de Var, entre o Verdon e o Mediterrâneo.

Tragicamente, a designer de interiores Frankel foi encontrada morta em sua casa em Carnegie Hill, perto da East 94th Street e Madison Avenue, no domingo à noite.

O corpo de Brooke Gomez, 49 anos, foi descrito como em avançado estado de decomposição devido ao tempo que passou até ser encontrado.

Fontes disseram ao Dailymail.com que um amigo pediu ao supervisor do prédio para inspecionar seu apartamento de US$ 1,3 milhão.

Neste ponto, a morte de Gomez não é considerada suspeita pelo Departamento de Polícia de Nova York.

Frankel não comentou publicamente sobre a trágica morte de seu estilista, que está atualmente sendo investigada pelo Gabinete do Examinador Médico da cidade de Nova York.

Além de Frankel, os clientes famosos de Gomez como designer de interiores também incluem a conclusão de projetos para Michael J. Fox e Sigourney Weaver, de acordo com o site de sua empresa.

Sua última postagem no Instagram, em 23 de outubro, foi sobre um mural na lateral de um prédio que incluía uma citação comovente que dizia: “Há uma versão futura sua que é orgulhosa demais para desistir”.

Frankel teve seu quinhão de sucesso como empresária e empreendedora, o que inclui a introdução da marca SkinnyGirl quando lançou alguns livros a partir de 2009.

Naturalmente magra: liberte sua garota magra e liberte-se de uma dieta para toda a vida, abandone primeiro e depois siga o prato da garota magra: receitas fáceis para sua vida naturalmente magra

Menos de dois anos depois, Frankl publicou The Yes Place: 10 Rules for Getting Everything You Want from Life (2011) e Skinny Dipping (2012).

Recentemente, Frankel tem promovido sua marca Forever Young Wine nas redes sociais, que inclui um grande lote de seu rosé

Parceria: Frankel cofundou a Forever Young Wine com Valérie Roussel

Mas sua ideia de muito dinheiro veio na forma de uma linha de margaritas pré-embaladas, chamada Skinnygirl Margarita, que a levou a lançar a empresa Skinnygirl e a linha de coquetéis Skinnygirl Cocktails.

Vários outros produtos foram adicionados à marca Skinnygirl, como doces, frios, molhos para salada, jeans e roupas.

Ela finalmente ganhou seu grande pagamento quando vendeu a linha de coquetéis para a Beam Global por cerca de US$ 100 milhões, mantendo os direitos do nome Skinnygirl, de acordo com .