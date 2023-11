‘Pânico 7’ enfrenta reinicialização criativa; Os olhos de Neve Campbell, Patrick Dempsey

Nem mesmo Ghostface poderia prever esse desenvolvimento.

A franquia “Pânico” perdeu duas estrelas esta semana, colocando o sétimo filme da série em um dilema criativo, segundo fontes familiarizadas com o projeto.

diverso Surgiu a notícia de que Melissa Barrera havia sido demitida pela Spyglass, produtora do filme, nos últimos dias por causa de mensagens nas redes sociais que ela considerou antissemitas (especificamente, postagens relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas). A decisão foi tomada depois que a empresa foi notificada de que Jenna Ortega, cuja estrela disparou desde que ingressou na amada série de terror Wes Craven, não retornaria devido a um conflito de agenda com a segunda temporada de sua série de sucesso da Netflix, “Wed Wednesday”. Barrera e Ortega interpretam irmãs nos filmes.

A reação à demissão de Barrera foi intensa, com o diretor do filme, Christopher Landon, respondendo aos acontecimentos que cercaram sua saída. Ele postou e excluiu uma declaração no X na terça-feira que dizia: “Tudo é uma merda. Pare de gritar. Esta não foi a decisão que tomei.”

Pareceu a alguns fãs que a sequência planejada estava desmoronando em tempo real. No entanto, mesmo antes de Barrera ser demitido, os planos para o próximo filme “Pânico” estavam sendo reformulados. A saída de Ortega da equipe criativa exigiu alguns ajustes, segundo pessoas com conhecimento, mas ainda há esperança de convencer a atriz a voltar para fazer algum tipo de participação especial. Parece que isso não está mais nos planos. Outra fonte familiarizada com a franquia contestou, dizendo que Ortega nunca esteve presente no novo filme.

James Vanderbilt e Guy Busiek, os roteiristas das duas sequências anteriores de “Pânico”, trabalharão agora em um novo rascunho para apresentar aos cineastas. Algumas cenas e reviravoltas podem ser preservadas, mas o filme precisará encontrar novos heróis. Outra fonte indicou que Ortega e Barrera assinaram dois dos filmes “Pânico” e cumpriram essas obrigações com a quinta e a sexta partes. Eles precisariam de novos acordos para o Capítulo 7.

Então, quem terá que lutar contra o assassino mascarado? Os filmes Pânico contêm um elenco de personagens que ainda estão vivos ou podem ser revividos (afinal, é um filme de terror, e a alegria de Pânico é que ele não enterra seus mortos muito profundamente). Estes incluem Neve Campbell e Courteney Cox, as estrelas originais da série. Campbell apareceu no filme “Pânico” de 2022, mas optou por não retornar para “Pânico VI” de 2023 devido a uma disputa salarial. Os produtores estão ansiosos para vê-la reprisar seu personagem icônico Sidney Prescott. Outra possibilidade poderia ser Patrick Dempsey, que teve um papel que roubou os holofotes em “Pânico 3”, de 2000. Nenhum desses atores esteve envolvido em negociações ativas ainda.

A Spyglass não fez comentários.

A esperança era que “Pânico 7” chegasse aos cinemas em 2025. Mesmo que os produtores estivessem essencialmente começando do zero, essa data de lançamento ainda parece possível se Landon e os roteiristas conseguirem encontrar outra história assustadora para contar. Filmes de gritos não requerem efeitos visuais extensos e podem ser produzidos rapidamente.

Basta uma boa ideia.