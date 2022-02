Bélgica, Portugal e outros países europeus proíbem os gerentes de entrar em contato com funcionários fora do horário de trabalho

À semelhança da Bélgica, Portugal aprovou anteriormente o Código do Trabalho Português que afirma que “os empregadores … [+] têm o dever de abster-se de contactar os trabalhadores durante o seu período de descanso, salvo em situações de força maior.” configuração de uma jovem família feliz explorando a Praça do Rossio getty



É um renascimento global para os trabalhadores, pois o mercado de trabalho apertado forçou as mãos da administração. Eles agora precisam fazer o que for preciso para atrair, recrutar e reter funcionários. As empresas estão oferecendo mensalidades universitárias gratuitas e estilos de trabalho remotos, híbridos e flexíveis. Eles agora também estão atentos à saúde mental e ao bem-estar emocional dos trabalhadores e preocupados em ajudar as pessoas a evitar o esgotamento.

Durante a pandemia, as pessoas trabalharam mais horas do que nunca. Foi o resultado de ficar preso dentro de casa sem muito mais o que fazer e da pressão para produzir ou arriscar perder seu emprego, especialmente no primeiro ano e meio do surto. Esperava-se que chamadas, mensagens de texto, e-mails, mensagens do Slack e solicitações de Zoom fossem respondidas – seja à noite ou nos fins de semana. Isso sobrecarregava muito o funcionário. Era um cenário sem vitória. Se eles não respondessem rapidamente, poderia haver um preço a pagar. Responder o tempo todo ao chefe pode levar a um estresse e esgotamento avassaladores.

Em um esforço para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores belgas, o país europeu anunciou que milhares de servidores públicos federais não terão mais que atender ligações ou e-mails de seus chefes fora do horário de trabalho. Cerca de 65.000 funcionários do governo ganharam “o direito de se desconectar”, na esperança de conseguir um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Com a nova regra, os servidores públicos federais não podem ser contatados fora do horário de trabalho estabelecido. Há um entendimento, no entanto, de que, em algumas ocasiões, “circunstâncias excepcionais e imprevistas exigem uma ação que não pode esperar até o próximo período de trabalho”. A regra também garante que os funcionários não serão punidos ou tratados de forma diferente se não responderem à correspondência fora do horário normal de trabalho.

Petra De Sutter, ministra belga da Administração Pública, referiu-se ao estresse e ao esgotamento como a “verdadeira doença de hoje”. De Sutter acrescentou que o direito de desconectar combates “estresse excessivo no trabalho e burnout“entre os funcionários públicos federais. Relacionado ao direito de desconexão, o governo federal da Bélgica também está considerando uma proposta para iniciar uma semana de trabalho de quatro dias de 38 a 40 horas para funcionários em tempo integral.

À semelhança da Bélgica, Portugal aprovou anteriormente o Código do Trabalho Português que afirma “os empregadores têm o dever de abster-se de contactar os trabalhadores durante o seu período de descanso, salvo em situações de força maior. ” Essa política vale tanto para funcionários de escritório quanto para funcionários remotos. Se um gerente violar esta política, ele poderá ser multado, pois é considerado um “ofensa grave para os empregadores violarem a privacidade de seus funcionários. ”

A Europa está muito à frente dos Estados Unidos nessas questões. Já em 2016, A França inaugurou o direito de se desconectar. Depois disso, A Itália seguiu o exemplo em 2017 e a Espanha um ano depois. A Irlanda implementou o direito de todos os funcionários de se desconectarem em 2021.