Barco no Canal da Mancha: pelo menos 27 imigrantes mortos e outros desaparecidos depois que um barco naufragou na costa francesa

Um número inicial disse que 31 migrantes morreram, mas o ministro revisou esse número para 27 na noite de quarta-feira.

Entre os mortos estavam cinco mulheres e uma menina, disse Darmanin, falando do lado de fora de um hospital em Calais. Ele disse que duas pessoas foram resgatadas e uma pessoa ainda está desaparecida.

De acordo com a Agence France-Presse, quatro supostos contrabandistas acusados ​​de ter uma conexão direta com a condenada travessia em um escaler inflável foram presos.

O presidente francês Emmanuel Macron e Primeiro Ministro do Reino Unido Boris Johnson Ambos expressaram seu horror à tragédia e enviaram suas condolências às famílias das vítimas.

Macron disse que seu país não permitirá que o Canal da Mancha se transforme em um cemitério e pediu aos seus homólogos europeus que aumentem os esforços para evitar tragédias futuras.

“Às famílias e entes queridos das vítimas, gostaria de expressar minha solidariedade e o apoio incondicional da França”, disse o presidente em um comunicado.

“Garanto a eles que todos os esforços serão feitos para encontrar e condenar os responsáveis, as redes de contrabandistas que exploram a miséria e a miséria, colocam vidas humanas em perigo e, em última instância, destroem famílias”, acrescentou.

Macron disse que a França vem trabalhando com o Reino Unido há vários meses para desmantelar as redes de contrabando.

Ele destacou que “desde o início de 2021, graças à mobilização de 600 policiais e policiais da gendarmaria, 1.552 contrabandistas foram presos na costa norte e 44 redes de contrabando foram desmanteladas”.

“Apesar desta medida, 47.000 tentativas de cruzar para a Grã-Bretanha foram feitas desde 1º de janeiro, e nossos serviços de resgate resgataram 7.800 migrantes.”

A Prefeitura Regional Marítima Francesa disse anteriormente que uma operação de busca e resgate para sobreviventes estava em andamento na África do Sul O estreito de Pas de Calais Eles o descreveram como o pior acidente ao longo da água.

O Ministro dos Mares do país, Annick Girardin, disse que helicópteros franceses, britânicos e belgas estão procurando os desaparecidos.

O primeiro-ministro francês, Jean Castix, descreveu o incidente como uma “tragédia”. “Meus pensamentos estão com as muitas vítimas desaparecidas e feridas de contrabandistas criminosos que estão se aproveitando de sua situação e miséria”, disse ele em um tweet.

travessia perigosa

O primeiro-ministro britânico Johnson disse que estava “chocado e atordoado e profundamente triste com a perda de vidas no mar”.

“Meus pensamentos e simpatia, em primeiro lugar, estão com as vítimas e suas famílias, o que é uma coisa terrível que elas sofreram”, disse Johnson aos repórteres.

“Mas também quero dizer que este desastre ressalta o quão perigoso é cruzar o Canal dessa forma. Também mostra a importância de redobrarmos nossos esforços agora para quebrar o modelo de negócio de gangsters que mandam gente para o mar neste caminho, e é por isso que é tão importante acelerarmos, se pudermos. Todas as medidas estão dentro de nossas fronteiras … para que possamos diferenciar entre as pessoas que vêm aqui legalmente e as pessoas que vêm aqui ilegalmente. ”

Ele acrescentou que as autoridades “não pouparão esforços para mostrar os negócios de contrabandistas e gangsters … que escapam impunes de assassinato”.

Johnson disse que é hora de o Reino Unido, França e Europa “darem um passo à frente” e trabalharem juntos. Seu porta-voz disse que ele deveria presidir uma reunião do Comitê de Emergência Cobra em resposta à tragédia.

A ministra do Interior britânica, Priti Patel, disse em um comunicado que a tragédia “representa a mais forte lembrança possível dos perigos das travessias de canais organizadas por gangues de criminosos implacáveis”.

“Continuaremos a intensificar toda a cooperação com a França e outros parceiros europeus para evitar que os migrantes embarquem nessas viagens mortais”, acrescentou ela.

Na segunda-feira, o Ministério do Interior francês anunciou que enviará equipamentos e veículos no valor de mais de 11 milhões de euros (12,3 milhões de dólares) como parte de um acordo com o Reino Unido “, para proteger a faixa costeira de mais de 130 quilômetros ( 80 milhas) de Dunquerque ao Golfo do Somme. “

Ela acrescentou que “a polícia e a gendarmaria terão recursos adicionais para realizar a tarefa de combate à imigração ilegal”.

Na semana passada, 243 pessoas foram resgatadas no Canal da Mancha enquanto tentavam cruzar para o Reino Unido.

Mais de 25.700 pessoas cruzaram o Canal da Mancha para o Reino Unido até agora este ano em pequenos barcos, de acordo com dados compilados pela agência de notícias britânica PA Media. Isso é três vezes o total de todo o ano de 2020, de acordo com os relatórios do PA.