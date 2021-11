Pressão de Merkel para bloquear a Alemanha é bloqueada enquanto o número de mortos passa de 100.000

A crise do vírus Covid-19 na Alemanha continuou a abalar o país com a triste notícia na quinta-feira de que o número total de mortes já ultrapassou 100.000.

Mas o novo governo de coalizão do país está resistindo ao bloqueio por enquanto.

A Alemanha relatou um grande número de novos casos Covid na quinta-feira, Com mais de 75.000 novas infecções nas últimas 24 horas (contra 66.884 na quarta-feira), enquanto o número de mortos agora é de 100.119, depois que mais 351 pessoas morreram do vírus no dia anterior.

Autoridades do governo vêm observando os crescentes casos com preocupação há semanas, e a chanceler cessante, Angela Merkel, supostamente adiou a paralisação de duas semanas durante a reunião de terça-feira com o próximo governo de coalizão do país.

De acordo com o jornal Bild, a nova coalizão governamental de social-democratas, verdes esquerdistas e liberais democratas pró-negócios rejeitou a ideia, preferindo esperar para ver se as restrições mais duras da Covid anunciadas na semana passada ajudarão a reduzir as infecções.

E enquanto Merkel propôs fechar suas portas na quinta-feira, o que significaria o fechamento de lojas, bares e restaurantes, o novo governo rejeitou a idéia, que poderia ter sido interpretada pelo público como um “truque político ruim” do governo. antigo e novo governo, Jornal Bild noticiou quarta-feira.