Atualizações ao vivo, Banco do Japão, PMI da China

17 horas atrás

A probabilidade de uma recuperação no quarto trimestre “diminuiu significativamente” no último mês, de acordo com Mike Wilson, estrategista-chefe de ações dos EUA no Morgan Stanley.

Wilson esperava que o S&P 500 terminasse o ano em 3.900, tornando-o um dos estrategistas mais pessimistas de Wall Street, de acordo com a Pesquisa de Estrategistas de Mercado da CNBC. Embora ele tenha notado em uma nota de domingo aos clientes que o sentimento inicial de alta diminuiu em setembro – antes de subir novamente este mês devido às expectativas de melhores lucros no terceiro trimestre e força sazonal no final do ano – sua estimativa mais baixa do índice de mercado amplo permanece.

Para ler mais sobre sua ligação, clique aqui.

— Hakyung Kim