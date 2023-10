A inflação e o crescimento na zona euro diminuem à medida que o Banco Central Europeu sobe

A inflação da zona euro está nos níveis mais baixos desde julho de 2021 em outubro

PIB encolhe ligeiramente no terceiro trimestre

FRANKFURT (Reuters) – A inflação na zona do euro está caindo rapidamente e a economia está começando a se contrair, mostraram dados nesta terça-feira, ilustrando o duplo impacto de uma abordagem constante aos aumentos de taxas por parte do Banco Central Europeu.

Uma leitura preliminar do Eurostat mostrou que os preços subiram apenas 2,9% em Outubro, o ritmo mais lento desde Julho de 2021, numa altura em que o Banco Central Europeu ainda estava preocupado com o facto de a inflação permanecer abaixo do seu objectivo de 2%.

Mas o rápido declínio face aos valores de dois dígitos registados há apenas um ano tem um custo: a economia da zona euro contraiu 0,1% nos três meses até Setembro, de acordo com um comunicado separado do Eurostat, e aproxima-se de uma recessão.

Estes dois conjuntos de dados significam que o BCE quase certamente terminou de aumentar as taxas de juro, que atingiram níveis recorde após uma série sem precedentes de 10 aumentos consecutivos, e irá agora monitorizar o seu impacto antes de tomar novas medidas.

“Esperamos que as taxas de juro se estabilizem nos níveis actuais, num contexto de desaceleração da inflação e do crescimento económico, seguidas de cortes a partir de meados do próximo ano”, disse Daniele Antonucci, diretora de investimentos do Quintet Private Bank.

Mais tarde na terça-feira, o governador do Banco Central grego, Yannis Stournaras, tornou-se o primeiro decisor político do BCE a falar sobre a possibilidade de um corte nas taxas de juro em meados do próximo ano se a inflação estabilizar abaixo dos 3%.

No entanto, o seu colega alemão mais agressivo, Joachim Nagel, não descarta novos aumentos, enquanto o francês François Villeroy de Galhau, que é visto como um centrista, disse que as taxas de juro devem permanecer “no seu nível actual” enquanto houver necessidade. para fazer isso.

Influências básicas

A inflação global começou a cair acentuadamente no mês passado, à medida que o enorme aumento dos preços dos produtos energéticos registado no ano anterior estabeleceu uma “base” mais elevada para a comparação anual – um efeito que deverá desvanecer-se ou mesmo reverter-se nas próximas leituras.

A medida da inflação, que exclui energia, alimentação, álcool e tabaco, registou uma queda mais moderada para 4,2%, o nível mais baixo desde julho de 2022, de 4,5%.

Embora todas as componentes do cabaz da inflação tenham aumentado há menos de um mês, o abrandamento foi mínimo nos serviços, de 4,6% contra 4,7%, talvez em resultado de salários mais elevados.

“O BCE precisa de ver a inflação salarial abrandar e isso pode levar mais seis meses”, disse Mark Wall, economista do Deutsche Bank.

A última milha é difícil

No entanto, a última milha pode ser a mais difícil, com a inflação a não regressar ao objectivo de 2% do BCE até 2025, mesmo com base nos seus próprios números.

“Agora tudo se deve a uma procura fraca que leva a uma inflação mais baixa, e esse é um processo lento”, disse Dirk Schumacher, economista da Natixis.

É também doloroso, uma vez que se espera que o PIB dos 20 países que utilizam o euro continue a contrair-se no quarto trimestre.

A leitura de terça-feira foi compensada por um declínio de 1,8% no PIB irlandês, que é volátil e frequentemente sujeito a revisões relacionadas com o seu grande setor multinacional.

Mas os economistas geralmente concordam que isto marca o início de uma recessão superficial na zona euro, que pode ser exacerbada pelos conflitos armados em curso às portas da Europa, na Ucrânia e em Gaza.

“O ambiente económico parece estar a enfraquecer neste momento, mas também não há nenhuma recessão grave no horizonte”, disse o economista do ING, Bert Cullen.

“No entanto, a continuação da incerteza económica e geopolítica, aliada ao impacto das taxas de juro mais elevadas na economia, pesará sobre a actividade económica nos próximos trimestres.”

(Reportagem de Francesco Canepa e Strupczewski) Edição de John Stonestreet e Katherine Evans

