GM e UAW chegam a acordo provisório após semanas de negociações contratuais

Presidente do UAW, Fine, elogia a “força” dos trabalhadores em greve O presidente do UAW, Sean Fine, disse que os membros mostraram ao mundo a “força” dos trabalhadores em greve quando o sindicato chegou a um acordo provisório com a Stellantis.

A General Motors e a United Auto Workers chegaram a um acordo provisório, menos de 48 horas depois que o sindicato atingiu a fábrica de montagem da montadora em Spring Hill, no Tennessee, descobriu o Detroit Free Press.

Uma pessoa familiarizada com o acordo disse que as partes chegaram ao acordo nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, após resolverem questões relacionadas às fábricas conjuntas de baterias da montadora. A pessoa solicitou anonimato porque não está autorizada a falar publicamente sobre o negócio.

O UAW já tem um acordo provisório que alcançou com a Ford Motor Co. Última quarta-feira. Chegou a um acordo com a Stellantis no sábado que reflete o que fechou com a Ford.

Apesar das maratonas de negociações com a GM que duraram até as primeiras horas da manhã nos últimos dias, os dois lados estão em um impasse, o que levou o sindicato a ordenar uma greve em Spring Hill no final do sábado e a aumentar a pressão sobre a GM para obter aprovação. . Acordo inicial.

À tarde, a GM divulgou um comunicado da CEO Mary Barra que dizia: “A GM tem o prazer de chegar a um acordo provisório com o UAW que reflete as contribuições da equipe, ao mesmo tempo que nos permite continuar investindo em nosso futuro e proporcionando bons empregos no mundo Esperamos que todos retornem ao trabalho em todas as nossas operações.” , fornecendo ótimos produtos aos nossos clientes e vencendo como uma equipe.

O UAW também emitiu um comunicado confirmando o acordo, dizendo: “Tal como os acordos com a Ford e Stellantis, o acordo da GM transforma lucros recordes num contrato recorde. O acordo inclui ganhos estimados em mais de quatro vezes os ganhos do contrato sindical de 2019. ” “Proporciona mais aumentos salariais base do que os trabalhadores da GM receberam nos últimos 22 anos.”

Fábrica de baterias hackeada

A principal questão que sustentava o acordo girava em torno de como incluir as fábricas de baterias da Ultium Cells LLC em um contrato de trabalho mestre entre o UAW e a GM, disse a pessoa familiarizada com o acordo. A Ultium Cells é uma joint venture entre a GM e a LG Energy Solution, portanto a linguagem jurídica para permitir um contrato mestre era complexa.

Em última análise, o acordo com a GM é uma grande conquista porque permitirá que a força de trabalho da joint venture vote na futura consolidação da fábrica e depois decida se deseja ter o seu próprio contrato ou fazer parte do contrato principal. A GM já opera uma fábrica de Ultium Cells no nordeste de Ohio e está construindo mais duas fábricas de Ultium Cells: uma em Spring Hill, Tennessee, e outra em Lansing, ambas com previsão de início de operações nos próximos dois anos. A GM iniciará a construção de uma quarta fábrica de baterias no norte de Indiana com a Samsung SDI, com sede na Coreia do Sul, no próximo ano, com inauguração prevista para 2026.

“Esta é uma casa administrada pelo UAW que deveria ser um incentivo para todos os trabalhadores”, disse Art Wheaton, diretor de estudos trabalhistas da Universidade Cornell. “Seja organizando novos sindicatos ou obtendo aumentos para ajudar a evitar um novo sindicato. É também uma enorme melhoria na atividade econômica para as comunidades que possuem instalações do UAW que esse dinheiro esteja sendo gasto localmente. (Presidente do UAW) Sean Fine excedeu muito minhas expectativas sobre o que ele é. Ele e sua equipe conseguiram isso.”

Em Wall Street, o preço das ações da GM subiu e desceu ao longo do dia, à medida que os investidores digeriam a notícia do aumento dos custos laborais, mas pelo menos o fim da greve estava à vista.

“Para a GM, isso acaba com o band-aid e sela um acordo para colocar esse pesadelo no espelho retrovisor”, disse Dan Ives, diretor-gerente da Wedbush Securities. “Fine criou uma peça da Broadway e um pesadelo nos últimos meses e causou uma tremenda perturbação para a GM e outros. Barra teve que encerrar isso para que a GM pudesse seguir em frente com seus planos de veículos elétricos e, no final, este negócio é menos difícil do que era.” Originalmente temido.”

Detalhes que conhecemos

O acordo provisório entre a GM e o UAW corresponderá às finanças do acordo com a Ford, disse a pessoa. Isso inclui um aumento salarial de 25% ao longo do contrato de quatro anos e meio, que termina em 30 de abril de 2028. Há um retorno à fórmula de ajuste de custo de vida de 2009, que é a mesma participação nos lucros fórmula que foi alcançada. Com a Ford, ele avançou três anos para o salário mais alto e o fim das escalas salariais ao final do contrato.

Tal como acontece com os funcionários de outras instalações da GM, os trabalhadores da fábrica Ultium Cells em Warren, Ohio, perto da antiga fábrica de montagem da GM em Lordstown, receberão automaticamente um aumento de 11% no primeiro ano do contrato, elevando seus salários para… US$ 35 por mês. hora. No final da década, os salários dos trabalhadores da GM estarão próximos dos 42 dólares por hora.

Isto é o que o UAW confirmou em sua declaração na tarde de segunda-feira: “O acordo prevê um aumento salarial base de 25% até abril de 2028 e aumentará cumulativamente o salário máximo de 33% mais o COLA estimado para mais de US$ 42 por hora. O salário inicial será um aumento de 70% mais o COLA estimado, para mais de US$ 30 por hora.”

O acordo também permitirá aos funcionários da GM em certas fábricas a oportunidade de se mudarem para fábricas de baterias ou de veículos elétricos quando houver uma oportunidade de garantir empregos à medida que a GM faz a transição para um futuro totalmente elétrico, disse a fonte.

Os trabalhadores que agora serão transferidos para a taxa de produção principal incluem trabalhadores de distribuição de peças e trabalhadores da GM Brownstown, disse o UAW em seu comunicado. Pela primeira vez desde que se organizaram na década de 1990, os trabalhadores assalariados da GM receberão um aumento salarial global, equivalente ao dos trabalhadores horistas, disse o UAW, sublinhando que o acordo também reúne dois grupos-chave no acordo mestre da GM do UAW: aqueles que trabalham na Ultium Cells e GM Subsystems LLC.

“Muitos acreditavam que a GM não colocaria mais dinheiro na mesa para as suas centenas de milhares de reformados”, escreveu o UAW num comunicado. “No entanto, neste acordo, a GM concordou em fazer cinco pagamentos de US$ 500 aos atuais aposentados e cônjuges sobreviventes, o primeiro pagamento desse tipo em mais de 15 anos.”

Os grevistas voltarão ao trabalho por meio do processo de certificação. Espera-se uma votação para o Conselho Nacional de GM do UAW ainda esta semana e, se aprovar o acordo, irá então aos líderes locais para discussão com os membros em geral, que votarão para aprovar ou rejeitar o acordo.

Fine delineou as disposições mais importantes do contrato de Ford no domingo à noite, dizendo que ele e os negociadores sindicais apoiam “de todo o coração” a sua ratificação. Ele incentivou as pessoas a irem para lá www.uaw.org/ford2023 Para mais detalhes sobre a oferta. Os líderes sindicais locais da Ford revisarão os termos do contrato com os membros nos próximos dias e, em seguida, os membros da Ford votarão neles.

Acordo UAW-Ford: Detalhes do acordo provisório UAW-Ford que encerraria a greve de 41 dias

A pressão estava para chegar a um acordo

O presidente Joe Biden, o primeiro presidente a fazer piquete quando foi a uma fábrica de peças da GM em Belleville no mês passado para apoiar o UAW, foi brevemente questionado por repórteres a bordo do Força Aérea Um na segunda-feira sobre o acordo do UAW com a GM e disse: ” Eu acho… “É ótimo”, com um sinal de positivo. “Falo com você mais tarde”, acrescentou, indicando que teria mais a dizer.

Mais tarde, a Casa Branca emitiu uma declaração a Biden que dizia: “Aplaudo o UAW e a GM por se unirem após negociações árduas e de boa fé para chegar a um acordo histórico para fornecer aos trabalhadores os salários, benefícios e respeito que merecem. .” “.

Ele elogiou o UAW e a GM por concordarem em reintegrar imediatamente todos os trabalhadores da GM que estavam fazendo piquetes. Biden disse que o contrato é “uma prova do poder dos sindicatos e da negociação coletiva para construir empregos fortes para a classe média e, ao mesmo tempo, ajudar nossas empresas americanas mais icônicas a prosperar. A palavra final sobre esses acordos provisórios virá, em última análise, dos próprios membros do UAW nos dias e semanas que virão.”

Alguns grevistas da GM ainda estavam relutantes em responder às notícias. Michael Martin, presidente da UAW Local 174, que representa os trabalhadores da fábrica de atendimento ao cliente e pós-venda da GM em Ypsilanti Township, recusou-se a comentar com um repórter da Free Press até que tivesse tempo de revisar os detalhes do acordo.

Mike Yakim, funcionário de Lansing Delta Township, que trabalhou para a Assembleia de Lordstown em Ohio por 10 anos, disse que está interessado em aprender mais sobre como funcionam as transferências para fábricas de baterias porque sua família ainda mora na área de Lordstown e ele pode querer voltar lá. Para trabalhar em Células Ultium. Ele também quer saber que tipo de pacotes de aposentadoria serão oferecidos.

A pressão tem sido intensa sobre a GM para obter um acordo provisório com o UAW, especialmente com a crescente greve na Assembleia de Spring Hill, disseram especialistas trabalhistas depois que Ford e Stellantis fecharam acordos.

O grande motivador é o custo. A GM disse na terça-feira que a campanha Stand Up Strike direcionada pelo sindicato custaria cerca de US$ 200 milhões por semana em perda de receita de produção durante o quarto trimestre, com base nas fábricas que estavam ociosas no momento. Esse número não inclui a fábrica da GM em Arlington Assembly, no Texas, onde a GM fabrica grandes SUVs lucrativos, que o UAW atacou mais tarde naquele dia. Também não incluiu a greve contra a Associação Spring Hill. A Stellantis ainda não divulgou um valor de custo, mas especialistas empresariais estimam que será semelhante ao da GM.

“Agora é a hora de a GM ver a estrutura com a Ford e ir em frente”, disse Harley Chaiken, especialista trabalhista e professor emérito da Universidade de Harvard. “Caso contrário, eles pagarão US$ 200 milhões por semana com a incerteza de mais fábricas saindo. .” Universidade da California, Berkeley.

Chaiken disse que o acordo representa uma vitória importante para o UAW. A fábrica da Ultium Cells em Ohio é a única fábrica de baterias UAW em operação. Os termos do novo contrato na Ultium poderiam servir de modelo e estimular a organização em outras fábricas de baterias Detroit Three, disse ele. Também é necessário organizar outras fábricas de baterias não sindicalizadas.

“Regular as fábricas de baterias pode ser fundamental para regulamentar outras montadoras”, disse Chaiken. “Nada disso será fácil, mas abre novas possibilidades. Na esteira deste contrato estelar, o UAW poderá mostrar um nítido contraste com os salários e benefícios das montadoras não sindicalizadas. Eles não precisam dizer ‘Nós prometemos’ eles podem dizer ‘Nós entregamos’ “.”

Do lado do UAW também houve pressão para encerrar o assunto, disse Peter Berg, professor de administração da Michigan State University. Os dirigentes sindicais sabiam que alguns membros suportavam mais o fardo do que outros, visto que alguns deles ainda estavam vivos Piquetes desde 15 de setembro Quando a greve começou na fábrica de montagem da GM em Wentzville, no Missouri, na fábrica de montagem da Ford em Michigan e no complexo de montagem Toledo North da Stellantis. Desde então, Fain expandiu gradualmente a greve para outras instalações em Detroit 3, com cerca de 45.000 dos 150.000 trabalhadores da indústria automobilística no piquete no auge da greve.

“Isso está começando a diminuir” para aqueles em greve que vivem com US$ 500 por semana em salário de greve, disse Berg. “Em algum momento, a solidariedade do sindicato desaparece e é importante mantê-la porque todos têm que votar o acordo.

Berg disse que há fornecedores de peças automotivas preocupados e monitorando isso de perto. Muitos foram forçados a demitir centenas de trabalhadores depois que as fábricas que fornecem peças de reposição pararam de funcionar devido à greve.

Agora que as três montadoras chegaram a um acordo provisório, elas terão que descobrir como conviver com as consequências, disse Eric Gordon, especialista trabalhista e professor de administração da Ross School of Business da Universidade de Michigan.

“As empresas podem ou não obter quatro anos de paz laboral, nunca se sabe, dada a hostilidade da liderança do UAW, mas terão de viver com custos laborais muito mais elevados e menos flexibilidade estratégica durante a difícil transição para os veículos eléctricos”, disse Gordon. “Os trabalhadores do UAW receberam compensações significativas e aumentos de benefícios durante a vigência dos acordos, mas os trabalhadores mais jovens podem ter menos oportunidades de emprego a longo prazo.”

Entre em contato com Jimmy L. LaRue: jlareau@freepress.com.