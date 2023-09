Ativistas climáticos pintam o Portão de Brandemburgo em Berlim com tinta laranja

Notícias

Ativistas do grupo Last Generation pintam de laranja o Portão de Brandemburgo em Berlim em protesto contra as mudanças climáticas em 17 de setembro de 2023.

Fotografia de John McDougall/AFP via Getty Images

BERLIM – Ativistas climáticos alemães pulverizaram tinta laranja no Portão de Brandemburgo, em Berlim, na manhã de domingo, para instar o governo alemão a tomar medidas mais urgentes contra as mudanças climáticas.

Membros do grupo Last Generation usaram extintores cheios de tinta para borrifar todas as seis colunas do famoso marco da capital alemã.

As prioridades do grupo incluem convencer a Alemanha a deixar de utilizar todos os combustíveis fósseis até 2030 e tomar medidas de curto prazo, incluindo a imposição de um limite geral de velocidade de 100 km/h nas autoestradas, para reduzir as emissões mais rapidamente.

“O protesto deixa claro: é hora de mudança política”, afirmou o grupo em comunicado. “Longe dos combustíveis fósseis – em direção à justiça.”

A polícia isolou a área em redor do Portão de Brandemburgo e confirmou que tinha detido 14 activistas pertencentes à última geração.

O grupo, mais conhecido pelos seus protestos em que ativistas se prendem às estradas e bloqueiam o trânsito, desempenha um papel provocador e polarizador na política e na sociedade alemãs.

A polícia prendeu os ativistas que supostamente vandalizaram o memorial. Reuters/Swantje Stein

Um trabalhador limpa a pintura de uma coluna. Fotografia de John McDougall/AFP via Getty Images

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, condenou as ações do grupo, dizendo que suas táticas vão além das formas legítimas de protesto.

Ele disse à Agência de Notícias Alemã (DPA): “Com estas ações, este grupo não está apenas a danificar o histórico Portão de Brandemburgo, mas também a prejudicar a nossa liberdade de expressão nas questões importantes do nosso tempo e do nosso futuro”.





