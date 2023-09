Rússia diz que drones ucranianos atingiram Crimeia, Moscou e depósito de petróleo

17 de Setembro (Reuters) – A Rússia disse que frustrou um ataque ucraniano coordenado à Crimeia na manhã de domingo, enquanto drones também atacaram Moscou, interrompendo o tráfego aéreo na capital e causando um incêndio em um depósito de petróleo no sudoeste do país.

Nos últimos dias, a Ucrânia lançou uma série de ataques contra alvos militares russos na Península da Crimeia ocupada e nas instalações da Frota do Mar Negro da Marinha Russa, procurando minar os esforços de guerra de Moscovo nesta região vital.

Os ataques também aumentaram no interior da Rússia, longe das linhas de frente, com o prefeito de Moscou dizendo que pelo menos dois drones foram abatidos na região da capital na manhã de domingo.

A Reuters não pôde verificar de forma independente as reportagens de domingo e não houve comentários imediatos de Kiev.

Num artigo de opinião no final do sábado, Oleksiy Danilov, secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, instou os aliados de Kiev a acelerarem as entregas de armas, dizendo que era a única forma de acabar com a guerra.

“Por exemplo, a eliminação total ou parcial da Frota Russa do Mar Negro, que é uma tarefa viável, deverá acelerar significativamente a procura da Rússia por uma saída para a guerra em curso”, escreveu Danilov no site de notícias Ukrainska Pravda.

O Ministério da Defesa russo disse no domingo que os sistemas de defesa aérea russos destruíram pelo menos seis drones que visavam a Península da Crimeia de diferentes direções.

A reportagem do aplicativo de mensagens Telegram não mencionou se houve danos ou vítimas na península, que a Rússia anexou da Ucrânia, numa medida que foi amplamente condenada em 2014, oito anos antes da invasão total de Moscou.

Na região de Moscou, um drone foi destruído no distrito de Istra e outro no distrito de Ramensky, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram, acrescentando que não houve vítimas ou danos causados ​​pelos destroços do drone.

Agências de notícias estatais russas disseram que pelo menos 30 voos foram adiados e seis foram cancelados nos principais aeroportos de Moscou, uma medida repetida pelas autoridades da aviação durante ataques de drones.

Um drone ucraniano destruiu um depósito de petróleo na manhã de domingo, iniciando um incêndio em um tanque de combustível que foi posteriormente extinto, disse um governador regional do sudoeste da Rússia.

O governador da região de Oryol, Andrei Klychkov, disse através do aplicativo Telegram: “Não houve vítimas, todos os serviços de emergência estão trabalhando no território da instalação”.

Ele não especificou se o armazém foi exposto a escombros ou foi alvo do drone.

(Reportagem de Lydia Kelly em Melbourne – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de David Gregorio, Kim Coghill e William Mallard

