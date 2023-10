Assentos na janela de embarque da United Airlines antes dos passageiros no corredor intermediário e no corredor

A United Airlines planeja acelerar o processo de embarque fazendo com que os passageiros da classe econômica que compraram assentos na janela embarquem no avião antes das pessoas sentadas nos assentos do meio e do corredor.

A mudança, que está prevista para entrar em vigor em 26 de outubro, pode reduzir em até dois minutos o tempo de embarque em cada voo, de acordo com um memorando interno compartilhado com o The New York Times. Afetará voos domésticos e alguns voos internacionais.

As companhias aéreas, que se recuperam de uma queda nas viagens durante a pandemia do coronavírus, fazem regularmente malabarismos com os processos de embarque para tentar economizar tempo e aumentar os lucros.

De acordo com o novo plano de assentos da United, conhecido como WILMA, um acrônimo para “janela do corredor intermediário”, as pessoas na classe econômica com assentos na janela embarcarão primeiro, seguidas pelas pessoas nos assentos do meio e depois nas pessoas nos assentos do corredor. Famílias viajando no mesmo voo embarcarão juntas.