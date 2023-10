Os Estados Unidos aliviam as sanções petrolíferas à Venezuela após o acordo eleitoral

O presidente venezuelano Nicolás Maduro fala durante uma reunião com o presidente iraniano Ebrahim Raisi no Palácio Miraflores em Caracas, Venezuela, em 12 de junho de 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

WASHINGTON (Reuters) – O governo Biden aliviou amplamente na quarta-feira as sanções ao setor de petróleo e gás da Venezuela em resposta ao acordo eleitoral de 2024 alcançado entre o governo venezuelano e a oposição do país.

“Em resposta a estes desenvolvimentos democráticos, o Tesouro dos EUA emitiu licenças gerais que permitem transações relacionadas com o setor de petróleo e gás e com o setor de ouro da Venezuela, bem como removeu a proibição do comércio secundário”, disse o Departamento do Tesouro num comunicado na quarta-feira. .

Ela acrescentou que o Departamento do Tesouro está preparado para modificar ou cancelar licenças a qualquer momento se os representantes do Presidente Nicolás Maduro não cumprirem os seus compromissos no acordo com a oposição.

As mudanças incluem a emissão de uma licença geral de seis meses para o setor de petróleo e gás da Venezuela e outra licença geral que permite negociações com a Minerven – a empresa estatal venezuelana de mineração de ouro.

O Tesouro também disse que suspendeu a proibição da negociação secundária de certos títulos soberanos venezuelanos e da dívida e ações da empresa petrolífera estatal PDVSA, embora a proibição da negociação no mercado primário de títulos da Venezuela permaneça em vigor.

A declaração confirmou o que um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA, que falou à Reuters sob condição de anonimato, disse na quarta-feira que os Estados Unidos estavam avançando com uma ampla flexibilização das sanções, mas reverteriam essas medidas se o governo Maduro não concordasse em suspender o embargo.Na oposição. Candidatos presidenciais e a libertação de presos políticos.

A favorita nas primárias da oposição de domingo, Maria Corina Machado, foi proibida de ocupar o cargo por 15 anos a partir de junho.

As medidas americanas surgem após meses de negociações em que Washington pressionou Caracas a tomar medidas concretas para a realização de eleições democráticas em troca do levantamento de algumas – mas não todas – das sanções rigorosas impostas durante a era do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump.

Marca um passo significativo no aumento do envolvimento da administração Biden com Maduro em questões que vão da energia à imigração, afastando-se da campanha de “pressão máxima” de Trump contra o país governado socialista.

Reportagem de Matt Spitalnick; (Reportagem adicional de Mariana Parraja, Myla Armas, Vivian Sequeira e Daisy Buitrago) Edição de Josie Kao e Lisa Shoemaker

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.