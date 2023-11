Ex-assistente de Robert De Niro relata pedidos “assustadores” do ator para coçar as costas

Receba nosso e-mail semanal gratuito com as últimas notícias do cinema da crítica de cinema Clarice Loughrey Receba nosso e-mail gratuito The Life Cinematic

Graham Chase Robinson, ex-funcionário de Robert De Niro, testemunhou no tribunal na sexta-feira (3 de novembro), relembrando vários casos em que o ator vencedor do Oscar a deixou fisicamente desconfortável.

Robinson disse que protestou quando De Niro pediu que ela coçasse suas costas várias vezes, para lembrá-lo de que ele tinha um arranhão nas costas. Ela alegou que ele respondeu dizendo a ela: “Gosto do jeito que você faz isso”.

Robinson disse a um tribunal da cidade de Nova York que considerou os pedidos de De Niro “assustadores” e “nojentos”.

Seu testemunho fez parte de seu processo de discriminação no local de trabalho de US$ 12 milhões (£ 9,9 milhões), no qual ela foi acusada Bons homens O ator, de 80 anos, foi acusado de discriminação sexual, retaliação e “grave sofrimento emocional e danos à reputação”.

De Niro também está processando Robinson, por supostamente roubar dinheiro, cartões-presente, equipamentos eletrônicos e cinco milhões de milhas aéreas de sua empresa, Canal Productions, antes de ela renunciar em 2019, após vários confrontos com sua namorada, Tiffany Chen.

Enquanto estava no banco das testemunhas na terça-feira, De Niro disse que os pedidos iniciais podem ter acontecido “algumas vezes”, acrescentando: “Você me pegou! Estou dizendo que isso é besteira” e afirmando que os pedidos “nunca foram feitos com qualquer desrespeito”. .” .

Robinson também afirmou na sexta-feira que De Niro a chamou de “vadia”.

“É muito humilhante e doloroso quando você tenta fazer seu trabalho”, disse Robinson ao tribunal.

Graham Chase Robinson (esquerda) e Robert De Niro (direita) (David De Delgado/Getty Images)

Ela alegou que o ator disse a ela que o cargo dela não era tão importante quanto a opinião pública dele sobre ela. Ela disse que De Niro lhe disse: “Os títulos não importam, o que eu digo sobre você é o que importa”.

Durante seu depoimento, ela explicou as diversas tarefas que deveria realizar, que incluíam cuidar do aluguel da casa de De Niro em Nova York e trazer presentes para seus filhos e familiares, entre outras coisas. Ela também alegou que uma colega, cujo trabalho era equivalente ao dela, recebia mais do que ela.

De Niro negou as alegações de Robinson, com os seus advogados afirmando que quando o requerente foi promovido em 2017, as suas funções no tratamento da sua vida pessoal e profissional permaneceram as mesmas.

A Sra. Robinson foi contratada por De Niro em 2008 como assistente executiva. Ao longo de seu mandato de 11 anos, ela foi promovida a diretora de produção de sua empresa Canal Productions em 2011 e a vice-presidente de produção e finanças em 2017, antes de renunciar em 2019.

Quando questionada sobre o que perdeu nos quatro anos após deixar o cargo, Robinson disse ao tribunal: “Perdi minha vida, minha carreira, minha independência financeira. Perdi tudo”.

Na quinta-feira, a amiga de De Niro, Sra. Chen, levantou-se e chamou Robinson de “psicótica” e comparou-a à personagem do filme. Uma fêmea branca.

O processo ainda está em andamento no tribunal federal de Manhattan.