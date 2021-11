As melhores fotos da maratona de Nova York dos últimos 50 anos

fim da linha

Tênis de corrida de alta tecnologia com uma catapulta em suas solas podem fazer muito. As últimas milhas do Central Park são subidas. Tlan aparece em torno da milha 24. Após um passeio ao longo da 59th Street, os competidores estão de volta ao parque em Columbus Circle para a reta final. Durante a corrida de 1994, o alemão Silva do México mudou prematuramente para o parque, Ele se recuperou e ainda venceu. não tente isso.

Por fim, uma ligeira subida leva à linha de chegada e, se você estiver exausto, mas satisfeito, receberá uma medalha no pescoço. Mas você ainda não terminou. Continue saindo do parque e junte-se a outras pessoas em seu caminho para seus hotéis, enchendo o centro de Manhattan com o que parece Zumbis spandex em sapatos caros. Então você liga para casa, relata seu tempo e diz: “Você não vai acreditar, mas um gato me deixa excitado.”