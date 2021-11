Campeonato Mundial de 2021 – Melhores momentos do desfile do Atlanta Braves Championship

O Atlanta Braves pode não ter parado de comemorar desde a noite de terça-feira, quando ganhou o Campeonato Mundial de 2021. Depois de derrotar o Houston Astros em cinco jogos, o Braves comemorou com seus fãs locais na sexta-feira.

Tomando o curso corajoso do show pelo centro de Atlanta, a equipe seguiu para Cobb County, onde Troist Park, o jardim doméstico de Braves, está localizado.

lá Era cervejaE chapéus divertidosE Big Boa E Jogo pedersen Com pérolas (claro). Blooper, mascote do time, vida amada e troféu do campeonato mundial que viaja ao ar livre em uma rodovia.

Enquanto Atlanta dedicava a celebração ao Braves Great Hank Aaron, o ex-rei da casa que morreu em janeiro, o show começou no cenário perfeito. Este memorial, onde Aaron colocou seu terreno antes de Babe Ruth na lista de todos os tempos, fica no campus do estado da Geórgia no antigo local do Fulton County Stadium de Atlanta.

Aqui estão alguns outros grandes momentos da corrida pelo campeonato:

Ambiente completo de Jock Pedersen

Pederson, que ganhou um título em 2020 com o Los Angeles Dodgers, não teve uma experiência de show em Los Angeles devido aos protocolos do COVID-19. Ele aproveitou ao máximo sua festa de sexta-feira.

nós estamos prontos pic.twitter.com/CJ6ALSOxy6 – Jogo de Pedersen (@ yungjoc650) 5 de novembro de 2021

Seu colar de pérolas se tornou um acessório de assinatura em 2021, após o término da temporada. Pederson jogou os contratos para a multidão.

Jock Pederson, movimento do braço (lançamento de pérola). 🦪📿 pic.twitter.com/5UdhPXAVRU – Rob Friedman (@PitchingNinja) 5 de novembro de 2021

Live with Blooper

O mascote de Atlanta andou pela estrada em um caminhão de bombeiros – e seu jogo de mídia social era sua principal prioridade.

Você não está gostando https://t.co/7cijkYTsDl – Erro do campeão mundial (BlooperBraves) 5 de novembro de 2021

vá sem dizer pic.twitter.com/GJIJR0q2TQ – Erro do campeão mundial (BlooperBraves) 5 de novembro de 2021

Se você acha que sou um selvagem, dê uma olhada em Phil the Bucket direto do bolso pic.twitter.com/gUnPTqBM2X – Erro do campeão mundial (BlooperBraves) 5 de novembro de 2021

vá rápido

Braves. Desfile Voando no centro da cidade Atlanta, então pegou a rodovia. Atlanta deve ter se inspirado na imprudência de Tom Brady e nos Tampa Bay Pirates com o Super Bowl porque o troféu do campeonato mundial simplesmente existe.

quer assistir @ Mike_Soroka28 segure o #WorldSeries Troféu ao dirigir a 55 mph em cima de um ônibus de dois andares em um 75? Claro que você faz: pic.twitter.com/pEZVK1qsGW Atlanta Braves 5 de novembro de 2021

O Jogador do Ano da Liga Nacional de 2020 é um dos membros mais antigos do time, estando com o Braves desde 2010. Ao chegar ao Trust Park, ele foi recebido como um herói e passou um grande momento com Billy Aaron, Hank Aaron viúva.

Freeman é apontado como um agente livre.

“Acho que todos nesta sala sabem que quero ficar aqui”, disse Freeman em entrevista coletiva durante o campeonato mundial.

Seu futuro foi tema de cartas de Dansby Swanson E Travis Darno.

Depois de começar com um memorial a Aaron, os Braves concluíram a celebração em homenagem aos Grandes Braves.