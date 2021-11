Pontos Colts vs.Jets: Jonathan Taylor domina o terreno enquanto Indy rola sobre Nova York; Mike White foi ferido

O Indianápolis Colts enfrentou pouca resistência quando isso contou, já que avançou para 4-5 na temporada após vencer o New York Jets no “Saturday Night Football” 45-30. Embora o resultado final possa não significar uma explosão, os pontos de Nova York vieram em grande parte em um momento de lixo, já que o jogo foi evasivo no segundo tempo. Desde o salto, Indy foi capaz de colocar os pontos no tabuleiro, dirigindo 88 jardas na posse de bola inicial do clube. Inicialmente, os Jets foram capazes de manter seus serviços com os Colts, já que Mike White respondeu a essa tentativa de touchdown com uma de suas pistas ao se conectar com o novato Elijah Moore por 19 jardas. No entanto, White sofreu uma lesão no antebraço no meio dessa corrida e não voltou pelo resto da noite.

Foi nesse ponto que deixei Nova York comendo poeira. Os Colts vão encontrar a endzone em todos os quatro de suas possessões de ataque no primeiro semestre para subir em dois dígitos no intervalo. Eles continuaram jogando no segundo tempo e terminaram com 532 jardas de ataque.

Jonathan Taylor liderou os Colts no que foi uma noite dominante no solo, com 172 jardas e dois touchdowns. Carson Wentz completou 22 de seus 30 passes na noite para 272 jardas e três touchdowns. Enquanto isso, White completou sete de seus 11 jatos para 95 jardas e pousou antes de partir. Com White na prateleira, Josh Johnson estava sob pressão e completou 27 de 41 para 317 jardas, três touchdowns e uma interceptação no esforço perdedor.

Para ler mais sobre como este jogo foi desenvolvido, verifique os pontos principais abaixo.

Por que os pôneis ganharam

Foi tudo gasolina e sem freios para os pôneis por quase três quartos deste jogo. Este foi o poder ofensivo suficiente para anular qualquer marcha tardia dos Jets (exceto o suor de uma propagação de 10 pontos). Indianápolis foi absolutamente quente desde o início e marcou dois touchdowns em cada uma de suas posses no primeiro tempo. No intervalo, os Colts tiveram quase 100 jardas no ataque total e muito disso foi graças ao altamente eficiente Wentz, que completou 15 de 18 durante os primeiros dois quartos de 146 jardas e dois touchdowns. Indy foi capaz de manter esse ímpeto no terceiro quarto, quando conseguiu mais pontos e fez uma enorme vantagem de 42-10 em um ponto.

Claro, grande parte disso também foi graças ao jogo de chão. Como uma equipe, os Colts correram por 260 jardas, o maior total de jardas de uma equipe nesta temporada. Essa unidade teve uma média de 8,7 jardas por transporte e também encontrou a zona final três vezes.

Defensivamente, os Colts começaram a vacilar tarde e permitiram que os Jets marcassem 20 pontos no segundo tempo, mas eles foram muito corajosos no início. Nos primeiros minutos do segundo quarto, o linebacker Darius Leonard também conseguiu tirar a bola dos braços de Ty Johnson, ajudando no lançamento de 21-3 pelos Colts antes do intervalo.

Por que os aviões estão perdidos?

O vento quebrou suas velas na esteira do ferimento de Wyatt. Depois que ele perdeu, foi um longo pedido ter Josh Johnson de volta para tentar manter o ataque aos Colts que ele estava marcando à vontade quando ele foi realmente liquidado. Enquanto o primeiro semestre abriu caminho para uma difícil exibição de aeronaves. Na nona semana de abertura, o segundo tempo é onde realmente parou no espelho retrovisor. Saindo do intervalo e já com um buraco de 18 pontos, o ataque de Nova York marcaria três corridas consecutivas para começar o terceiro quarto. Nesse trecho, Indianápolis adicionará outros 14 pontos à sua liderança e tornará obsoleta qualquer ideia realista de um distúrbio.

No entanto, mesmo se perder, você deve levar o crédito pela equipe de Robert Saleh para continuar lutando. Depois desses dois chutes, os Jets marcaram 20 pontos em suas próximas três possessões e quase marcaram outro, mas Johnson foi pego na linha de 7 jardas dos Colts, o que acabou congelando o jogo. Outra história positiva que emergiu da derrota de quinta-feira para os Jets foi o receptor estreante Elijah Moore, que marcou sete de seus oito gols em 84 jardas e dois touchdowns.

ponto de inflexão

A lesão de White realmente mudou a aparência da partida. No início, o quarterback do Jets parecia que estava prestes a retomar de onde parou durante seu desempenho impressionante na semana passada contra Cincinnati. Depois de um chute na rodada de abertura do jogo em Nova York, White respondeu bem ao impulso inicial de Indy completando quatro de seus seis passes para 72 jardas, que incluíram um touchdown de 19 jardas para Moore. Infelizmente para os Jets, esta foi a última vez que vimos White, pois ele sofreu uma lesão no antebraço que o manteve fora de ação pelo resto da noite.

Além da lesão de Wyatt, que afetou os planos de Nova York, os Colts mantiveram a liderança do placar e conseguiram subir de 28 a 10 no intervalo, enquanto Johnson tentava se controlar após estar sob pressão.

jogue o jogo

Houve uma série de jogadas que valeu a pena considerar (pegar um impressionante Michael Bateman no meio da end zone e acertar a linha ofensiva Danny Pinter, para citar alguns). No entanto, a corrida de 78 jardas de Taylor foi a cereja no topo do que já era uma exibição dominante pelo segundo ano consecutivo, que mostrou alguma velocidade impressionante enquanto ele corria para seis.

De acordo com o Next Gen Stats, Taylor atingiu uma velocidade máxima de 22,05 mph nesta corrida. Este é o ritmo mais rápido do detentor da bola nesta temporada. Quem derrotou Taylor? Ele mesmo! Na oitava semana, ele atingiu a velocidade máxima de 21,83 mph.

O que então

A partir daqui, os Jets retornarão a East Rutherford e aguardarão o Buffalo Bills, que enfrentará o Jaguars em Jacksonville no domingo. Quanto aos pôneis, eles ficarão em torno do Lucas Oil Stadium e verão esses onças chegarem à cidade na semana 10.