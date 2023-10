As ações iniciam em zigue-zague no trimestre. O iene está se aproximando do mínimo de um ano

Um transeunte se reflete em uma tela elétrica exibindo um gráfico de última hora da taxa de câmbio do iene japonês/dólar americano do lado de fora de uma corretora em Tóquio, Japão, em 2 de maio de 2023. REUTERS PHOTO/ISEI KATO/File Obtenção de direitos de licenciamento

TÓQUIO (Reuters) – Os mercados de ações asiáticos tiveram um início hesitante no quarto trimestre do ano, com negociações fracas nesta segunda-feira, com os futuros do S&P 500 subindo enquanto o dólar se mantinha firme e um acordo de última hora para evitar um governo dos EUA o desligamento ocorreu. .

Os mercados na Índia, Hong Kong e China foram fechados devido ao feriado.

O Nikkei do Japão (.N225) saltou até 1,7%, antes de cair para um nível estável no meio da tarde. O iene caiu para quase 150 dólares por dólar e a sua fraqueza é uma vantagem para os exportadores que fixam os seus ganhos estrangeiros em ienes.

Um acordo de 11 horas para evitar uma paralisação do governo dos EUA, alcançado no fim de semana, também ajudou a melhorar o clima e a elevar os futuros de ações dos EUA em 0,5% na Ásia. Um projeto de lei de financiamento temporário divulgado no fim de semana permitiu que o governo continuasse trabalhando até 17 de novembro e significa que a divulgação de dados importantes, incluindo o relatório mensal da folha de pagamento de sexta-feira, pode prosseguir dentro do prazo.

Os futuros europeus subiram 0,2%.

“Os riscos de bloqueio são apenas adiados, não eliminados”, escreveram estrategistas da TD Securities em nota aos clientes.

“A sensação de redução da incerteza deverá trazer algum alívio aos mercados”, mas “a volatilidade do mercado deverá permanecer elevada enquanto os investidores aguardam pelo próximo catalisador, que provavelmente serão dados de primeira linha”.

As ações japonesas também receberam apoio do inquérito trimestral Tankan do Banco do Japão, que revelou uma melhoria no sentimento empresarial. O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) ficou estável.

Flexibilidade do dólar

A negociação de obrigações e de divisas continua a ser impulsionada pelas expectativas de que as taxas de juro dos EUA permanecerão elevadas, e a venda de obrigações japonesas na segunda-feira provocou uma resposta do banco central.

Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos aumentaram um ponto base, atingindo o máximo da década de 0,775%. O Banco do Japão disse que comprará títulos de 5 a 10 anos até o seu vencimento na quarta-feira, e o tamanho das compras será anunciado então. Os futuros saltaram com as notícias.

No mercado do Tesouro, o rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 4 pontos base, para 4,6124%, e o rendimento a 2 anos subiu 3,7 pontos base, para 5,0832%.

O dólar manteve-se elevado nos mercados cambiais, apesar de ter parado nos níveis mais elevados registados na semana passada, com excepção do iene, que registou o seu nível mais elevado desde Outubro passado em 149,74 ienes.

“A relativa resiliência ao crescimento nos EUA e uma Fed agressiva são factores que continuam a apoiar o dólar, até que os dados dos EUA comecem a mostrar sinais mais materiais de um declínio”, disse Christopher Wong, estrategista cambial da OCBC.

Inquéritos mistos às fábricas chinesas e a expectativa de não haver alterações nas definições das taxas de juro nas reuniões do banco central nos próximos dias colocaram pressão sobre os dólares australianos e neozelandeses.

O dólar australiano caiu 0,5%, para 0,6400 dólares americanos, e o dólar neozelandês caiu 0,2%, para 0,5986 dólares americanos. O euro caiu ligeiramente para US$ 1,0564.

Preços do petróleo bruto estabilizaram após quedas no final da semana

Os futuros do petróleo Brent para dezembro subiram 16 centavos, ou 0,2 por cento, para US$ 92,36 o barril. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 20 centavos, ou 0,1%, para US$ 90,99 por barril.

