Tesla perde estimativas trimestrais de entregas; Ações caem

2 de outubro (Reuters) – A Tesla Inc (TSLA.O) não conseguiu atender às estimativas do mercado para entregas no terceiro trimestre nesta segunda-feira, já que atualizações planejadas em suas fábricas para lançar uma versão mais recente de seu sedã Modelo 3 para o mercado de massa interromperam a produção.

Alguns analistas acreditam que as atualizações podem levar a uma recuperação nas entregas no quarto trimestre, permitindo que a Tesla atualize sua linha com modelos que possam competir melhor com ofertas de rivais norte-americanos como Ford e BYD na China.

As entregas do sedã compacto Modelo 3 atualizado e mais caro devem começar no quarto trimestre, enquanto um evento de lançamento do Cybertruck também está planejado para o final deste ano.

A fabricante de carros elétricos, que divulgará seus resultados trimestrais em 18 de outubro, entregou 435.059 veículos nos três meses até 30 de setembro, uma queda de cerca de 7% em relação ao trimestre anterior, mas manteve sua meta de entregar 1,8 milhão de veículos este ano.

Uma pesquisa LSEG com oito analistas estimou entregas de 459.949 veículos, com um mínimo de 442.000 e um máximo de 511.405.

As ações da fabricante de veículos elétricos reverteram o curso e subiram marginalmente depois de caírem quase 3% devido à notícia de uma falha na entrega.

A Tesla também cortou agressivamente os preços para contrariar o impacto da desaceleração do mercado de veículos elétricos, ao mesmo tempo que se defendeu da concorrência de startups e players legados.

No terceiro trimestre, a Tesla reduziu os preços dos seus modelos premium S e Model

Também aumentou os descontos no Modelo 3 e Y nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que reduziu os preços do Modelo Y e ofereceu outros incentivos na China.

“Eles continuarão a pressionar os seus concorrentes”, disse Thomas Martin, gestor sénior de carteira da Globalt Investments, que detém ações da Tesla, acrescentando que a empresa poderá baixar ainda mais os preços.

A Tesla produziu 430.488 carros no terceiro trimestre, em comparação com 479.700 no período de três meses anterior.

Enquanto isso, a empresa de veículos elétricos Rivian (RIVN.O) relatou entregas no terceiro trimestre acima das estimativas dos analistas e reafirmou sua meta de produção anual de 52.000 veículos.

“Embora a Tesla continue a ser uma força dominante no mercado de veículos eléctricos dos EUA em 2023, há uma procura crescente por uma gama mais ampla de opções de veículos eléctricos para satisfazer o crescente interesse dos consumidores em veículos eléctricos”, disse Ashwin Amberkar, analista da Canalys Research.

Entregas de veículos premium da Tesla, o Model S e Model No entanto, as entregas representam apenas cerca de 4% do número total.

(Reportagem de Aditya Soni e Akash Sriram em Bengaluru; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Arun Kuyur e Anil D’Silva

