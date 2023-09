Após sessão maratona, negociações do WGA terminam sexta-feira sem acordo – The Hollywood Reporter

Ilustração THR/Charlie Gallay/Getty Images

O Writers Guild of America se reuniu novamente com CEOs e negociadores de estúdios e streamers na sexta-feira em uma maratona de negociações que não conseguiu chegar a um acordo, embora fontes do lado administrativo alegassem que progressos foram feitos.

As negociações continuaram até a noite do terceiro dia, quando os negociadores sindicais se reuniram com um grupo de líderes de empresas, incluindo Bob Iger, da Disney, David Zaslav, da Warner Bros. Discovery, Donna Langley, da NBCUniversal, e Ted Sarandos, da Netflix, nos escritórios da Alliance of Motion Picture e Produtores de televisão. Em Sherman Oaks. A reunião começou às 11h, horário do Pacífico, e terminou às 20h45, segundo fontes.

Os dois lados fizeram muitos progressos [engaged in] Uma fonte do lado da administração disse: “Boas intenções, mas precisam de mais tempo”. “Todos estão totalmente engajados, no entanto [it’s] Não está claro quais são os planos específicos.

Possíveis regulamentações sobre o uso de IA continuam sendo uma questão importante em discussão. “A IA continua sendo uma questão espinhosa”, disse uma fonte do governo. Sobre esta questão, a pessoa disse: “Eles ainda estão distantes”.

Na sua própria declaração aos membros na noite de sexta-feira, o comité de negociação do WGA indicou que os dois partidos se reuniriam novamente no sábado. “Obrigado pela incrível demonstração de apoio nos piquetes de hoje! Isto significa muito para nós, à medida que continuamos a trabalhar para um acordo que o livro merece”, escreveu o comitê.

Os negociadores haviam feito progressos nos dias anteriores de negociações, segundo fontes do lado do estúdio, mas o clima estava tenso do lado da administração na noite de quinta-feira, quando o sindicato supostamente retornou com perguntas sobre questões que os estúdios acreditavam já terem sido resolvidas. “Estávamos todos enlouquecendo”, disse uma fonte do estúdio, embora a sensação na sexta-feira fosse de que ambos os lados pretendiam fazer um acordo e estavam superando os contratempos. À medida que as negociações se arrastavam na sexta-feira, os CEOs passaram longos períodos esperando em suas salas de conferências, matando o tempo, disseram pessoas familiarizadas com os procedimentos do estúdio.

Enquanto isso, o clima entre os escritores nos piquetes lotados na sexta-feira era de otimismo cauteloso, com os sindicalistas prevendo que o fim da histórica paralisação do trabalho pode estar próximo. “O fato de eles estarem conversando por três dias seguidos é incrível”, disse o showrunner Marc Guggenheim (Lendas de amanhã) Dizer THR Na Disney.

Na quinta-feira, fontes do estúdio afirmaram que seu lado havia tomado medidas nas questões mais importantes do WGA, incluindo inteligência artificial e compensação residual vinculada ao sucesso dos programas de transmissão ao vivo. As necessidades de pessoal de televisão também foram um ponto importante de discussão naquele dia na mesa de negociações e a administração fez concessões, de acordo com estas fontes. Numa carta aos membros na noite de quinta-feira, o comitê de negociação do WGA disse apenas que “o WGA e a AMPTP se reuniram para negociar hoje e se reunirão novamente amanhã” e instou os membros a comparecerem com força nos piquetes na sexta-feira.

A greve de 144 dias do Writers Guild of America está a 10 dias de tornar a greve trabalhista de 1988 a greve mais longa da história do sindicato. Em Julho, vários meses após a greve da WGA, membros do sindicato de artistas SAG-AFTRA juntaram-se aos seus homólogos escritores em piquetes, encerrando a maioria das produções de Hollywood.

Kim Masters contribuiu com reportagens.

22 de setembro, 21h48 Atualizado com declaração do Comitê de Negociação do WGA.