Os piquetes da WGA estão repletos de otimismo cauteloso no terceiro dia de negociações com CEOs

Imagens Getty

Os piquetes do WGA aumentaram na Costa Oeste na sexta-feira em resposta ao apelo dos líderes sindicais por uma forte participação nas ruas, enquanto os negociadores da gestão trabalhista se reuniam para um terceiro dia consecutivo de negociações com o objetivo de encerrar uma greve que já dura mais de quatro meses.

Em Hollywood, Netflix e Paramount viram grandes multidões de piquetes WGA e SAG-AFTRA reunidas por volta das 9h. A semana passada foi repleta de rumores espalhados nas redes sociais, canais privados online e canais de texto de que um acordo é iminente. No oeste de Los Angeles, uma multidão tipicamente grande circulava em frente aos estúdios da Fox.

Muitos veteranos do WGA pediram cautela quanto a ter grandes esperanças no que poderia sair da sala de negociações da AMPTP ainda hoje, após um terceiro dia de negociações sobre gestão trabalhista envolvendo quatro CEOs.

“Sou realista”, disse Amy Berg, diretora da série e líder da equipe WGA que se autodenomina “Lot Mom” na Fox Studios. “Você quer que isso seja feito. Mas, ao mesmo tempo, já passamos por isso antes. Há algumas semanas, todos ouviram na sexta-feira que a greve havia terminado repentinamente, e esse não foi o caso.

Como antigo membro do comité de negociação, Berg também observou que o processo de negociação do contrato é um processo tedioso que não avança rapidamente e pode ser difícil de navegar sob pressão. Simplificando, se o acordo não estiver certo, Berg sente que há uma forte vontade entre os membros de permanecerem de fora, se necessário.

“Mesmo que concordemos em quaisquer pontos importantes, há muita linguagem para trabalhar. Temos que negociar a linguagem do contrato, especialmente nesta greve, para obter a proteção que precisamos”, disse ela. “Portanto, estou aberta a ficar aqui por mais tempo se isso significa que todos estarão protegidos.

Billy Ray, um roteirista que apresentou o podcast “Strike Talk” do Deadline logo após o início da paralisação do trabalho em 2 de maio, enfatizou que os estúdios não deveriam depender de escritores famintos durante uma longa greve.

“Acho que uma das coisas que as empresas calcularam mal é que a vida era muito difícil para escritores e atores antes das greves, e que uma greve não é um grande retrocesso”, disse Ray. diverso Enquanto circulava fora da Fox. “Acho que existe vontade de fazer isso por vários meses.”

Ray reconheceu que as opiniões dos escritores sobre a ação grevista e as táticas sindicais podem variar amplamente, mas o que ele achou consistente durante a Ação Trabalhista Agora no Dia 144 é a compreensão de que a luta travada pelo WGA e pelo SAG-AFTRA faz parte de um movimento trabalhista mais amplo. Ação. Movimento nos Estados Unidos

“As pessoas agora estão pensando sobre onde estão essas greves agora em uma conversa mais ampla sobre a privatização da América, o poder da força de trabalho, o valor do indivíduo? Estas são questões eternas”, disse Ray. “Esse é um momento para se levantar e lutar. “Todo mundo aqui sente isso.”

Outros escritores que estiveram na linha na sexta-feira expressaram uma série de emoções, desde extremo ceticismo até raiva dos estúdios durante a greve e a esperança de que ambos os lados alcançassem a linha de chegada.

“Estou muito esperançoso, mas também aguardo ansiosamente a palavra da liderança, porque sei que há uma série de estratégias que podem ser usadas para aumentar o otimismo e tentar pressionar um acordo”, disse Eleanor Morrison, membro do WGA. (“vice-presidente”). “Tento manter isso em mente ao abordar a atmosfera hoje.”

Por volta das 10h30, a multidão de manifestantes em frente à Paramount havia crescido para aproximadamente os mesmos números do primeiro dia da greve da WGA, que começou em 2 de maio. O clima era otimista e alegre – ajudado pela pura coincidência, “Dia das Marionetes” na linha, onde muitos manifestantes marcharam usando marionetes de mão ou marionetes intrincadas – enquanto os membros do sindicato adotavam um tom de otimismo cauteloso.

Peter Morita (“Os Feiticeiros de Waverly Place”), que foi um líder da greve durante a greve da WGA de 2007-2008 e serviu no comitê de negociação de 2000, ecoou esses sentimentos. “Quando leio relatórios que dizem que as coisas estão indo desta ou daquela maneira, sinto que isso pode vir do outro lado das negociações”, disse ele. “Então, estou encarando tudo com cautela. Estou muito animado e pronto para continuar.”

Para Jimmy Denbo (“Grey’s Anatomy”), os pontos mais importantes do acordo foram as proteções de IA e a transparência de dados que permitem spinoffs baseados no sucesso. “Eles são a ameaça mais existencial para as empresas e a sociedade como um todo”, disse ela. “E se esta ação for um exemplo de por que isso é importante, que assim seja. Estou aqui para travar essas batalhas.” Quanto a um dos maiores pontos de discórdia, o espaço mínimo do livro, Denbo é franco.

“Trabalho em uma sala muito grande, porque é um modelo antigo que funcionou e ainda funciona, então sou um exemplo disso”, disse ela. “Mas também respeito os criadores que têm uma só voz. Sempre acho que deveria ser uma escolha. Eles têm o maldito dinheiro, então nos dê o mínimo de espaço, e se você deseja ou não usar todos esses escritores, isso deve ser decidido os criadores.”

Denbo manteve-se optimista quanto à possibilidade de as duas partes chegarem a um acordo – mesmo que as questões subjacentes que alimentaram as acções laborais em muitos sectores empresariais continuem por resolver.

“Toda esta batalha é um símbolo dos males do capitalismo e da privatização sem barreiras”, disse ela. “Acho que conseguiremos um spin-off que manterá esse negócio unido por mais um pouco de tempo? Sim. Eventualmente conseguiremos. Porque as pessoas ainda querem ‘Grey’s Anatomy’. E deveriam, porque ainda é bom.” Estou escrevendo sobre isso. E estou envolvido no EP – divulgue isso. Mas não acho que essa luta necessariamente acabará por muito tempo.”

Na Netflix, a escritora Jane Anderson falou em nome de muitos membros veteranos ao enfatizar que, para ela, a greve visa garantir um futuro forte para os jovens escritores. O golpe não foi tão duro para ela como foi para os escribas mais jovens e menos experientes.

“O moral está muito alto”, disse Anderson, observando que o início da greve SAG-AFTRA em meados de julho foi um impulso de energia que ajudou os escritores a superar os últimos dois meses. “Houve uma grande queda em julho, quando ficou muito quente e todos estavam desacelerando”, observou ela.

“Não estou lutando porque me tornei escritor há décadas, quando conseguia um grande salário. Na verdade, estou fazendo isso pelos jovens escritores. Quero que eles possam comprar uma casa e sustentar suas famílias”, disse Anderson. .

Michael Cobian (“Power: Book IV”), que também aparece na Netflix, estava disposto a expressar alguma esperança, mas cheio de cautela.

“É uma sensação boa com isso [negotiators] “Podemos conversar e isso nos dá esperança”, disse Cobian. “Mas obviamente só porque estamos conversando não significa que as coisas que estamos pedindo na próxima década ainda vão acontecer. Estou encarando isso dia após dia, apenas tentando fazer o trabalho e permanecer positivo.

Travis Adam Wright também é encorajado a ver os principais líderes do estúdio envolvidos – Bob Iger da Disney, David Zaslav da Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos da Netflix e Donna Langley da NBCUniversal.

“Isso criou um burburinho positivo”, disse Wright durante uma manifestação fora da Netflix. “O que sempre tenho medo é que eles simplesmente tomem uma posição e digam: ‘Bem, oferecemos-lhes condições melhores, mas eles recusaram e fomos muito razoáveis.’ A ideia de fazer parecer que os roteiristas são gananciosos ou que os atores são gananciosos, é ridículo pensar que estamos pedindo demais.

Adam Penick, outro soldado da WGA fora da Netflix, enfatizou que as questões subjacentes que levaram à greve de maio não desapareceram e precisam ser resolvidas. Como escritor em meio de carreira, Benitch disse que se sente prejudicado em sua capacidade de avançar devido às mudanças na natureza das salas dos roteiristas e na contratação de séries de TV nos últimos anos.

“Salas pequenas e pessoal mínimo são um grande problema para mim”, disse Benic. “Precisamos de um caminho mínimo para que pessoas como eu, de nível médio a inferior, possam se formar, caso contrário, eles contratarão apenas alguns modelos e mais ninguém.”

Ao mesmo tempo, acrescentou: “Estou feliz que os CEOs estejam participando, como deveriam. Deveria ter acontecido mais cedo, mas antes tarde do que nunca”.

Peter Hankoff, um roteirista e documentarista que tem presença regular fora da Fox, disse sentir que a pressão da duração quase histórica da greve WGA está afetando mais os estúdios e empresas de transmissão do que os sindicalistas. A paralisação de trabalho mais longa na história do WGA foi uma greve de 154 dias que se estendeu do início de março ao início de agosto de 1988.

“Não acho que a AMPTP queira que o ataque mais longo já registrado esteja nas suas costas. Acho que eles vão querer acabar com esse ataque antes do dia 153. Porque mesmo sendo uma vitória de Pirro, se permitirem que o ataque continue por mais de 153 dias, eles estabelecerão um precedente para a greve mais longa da história. “Eles também estabeleceram um precedente para que a próxima greve seja mais longa”, disse Hankov. “Se eu fosse [AMPTP president] Carole Lombardini, quero acabar com isto. “Somos seus parceiros de negócios, não seus oponentes, e as pessoas esquecem disso.”

Hankoff acredita firmemente que os escritores mantêm enorme influência porque são trabalhadores excepcionalmente qualificados. “As pessoas da AMPTP têm a capacidade de dizer ‘sim’ ou ‘não’. Mas apenas os escritores têm a capacidade de dizer as palavras que ficam entre ‘Fade in’ e ‘Fade out’”.