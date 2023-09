Previsões astrológicas semanais de 24 a 30 de setembro de 2023

“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote, a.btn, ao-button”} }”>

À medida que Mercúrio e Júpiter dançam juntos no nosso universo, eles convidam à expansão das nossas percepções, à expansão daquilo que acreditamos ser possível para nós mesmos e à expansão daquilo que decidimos aceitar como a nossa realidade nesta vida. A Lua Cheia em Áries nos ajuda a liberar aquilo que não precisamos mais antes de concluirmos o ciclo que começou com a Lua Nova em março.

É a semana de lançar o que expirou e expandir para fora. Uma semana para transformar nossos sonhos em realidade e, ao mesmo tempo, deixar de lado o que não se ajusta mais ao nosso senso de identidade e à nossa maneira de nos movermos pelo mundo.

Mercúrio em Virgem trígono com Júpiter em Touro

Durante os últimos dias de Mercúrio, enquanto viaja por Virgem, ele se conecta com Júpiter em Touro em 25 de setembro de 2023. A conexão é considerada um triângulo, uma interação harmoniosa e harmoniosa entre dois planetas que se encontram em signos diferentes, mas compartilham o mesmo elemento. Seja fogo, ar, terra ou água.

Virgem e Touro são signos de terra. As características que eles compartilham incluem ser prático, fundamentado, persistente e paciente. Esses sinais apoiam a realização de nossos sonhos, concentrando-nos no planejamento prático e na tomada de medidas reais.

Mercúrio e Júpiter representam diferentes aspectos da mente. Enquanto Mercúrio representa o processamento de informações e fatos dentro da realidade objetiva, Júpiter nos leva além da mente racional e para um espaço subjetivo de percepção, crença e sabedoria superiores. Júpiter representa a expansão e o desejo de ir além do estado atual em direção a uma maior autoatualização.

Quando esses quatro arquétipos se reúnem em nosso céu – Mercúrio, Júpiter, Virgem e Touro – eles o fazem em coesão. Juntos, eles nos trazem o convite para experimentar uma abordagem fundamentada, prática e racional das visões mais elevadas que temos para nós mesmos. Eles começam a fundamentar o sonho, a fé e a sabedoria para os quais Júpiter nos chama em planejamento prático, ação sábia e passos consistentes à frente.

Lua Cheia em Áries

O mês termina com a lua cheia de fogo em Áries em 29 de setembro de 2023. Fases da lua Ela se move em ciclos e, assim como esta lua cheia de Áries é a nossa primeira lua cheia do outono, é também a conclusão do que começou sob a lua nova de Áries em março, que foi a nossa primeira lua nova da primavera.

Quando a lua começa a liberar aquilo que não precisa mais, somos chamados a fazer o mesmo. Áries tem clareza sobre quem é e onde deseja entrar, uma clareza que é sentida em todos os espaços dentro e talvez fora de seu corpo. Áries é fogo, sentido instantaneamente e com paixão, e sua energia não se importa em permanecer no velho. Ele precisa se mover. O Áries em nós está pronto para avançar e nos apoiar na queima daquilo que não podemos levar conosco.

Hora da edição Este é um ótimo momento para pensar no que está pronto para você terminar sua jornada. Para perceber quem você se tornou desde maio deste ano, as explorações que você fez dentro de si mesmo e as maneiras pelas quais você cresceu, aprendeu, se fortaleceu e mudou. A lua nova de março deu início a um novo capítulo para cada um de nós, que agora está chegando ao fim. O que está sendo finalizado dentro de você?

eu convidei você

Após a mudança do equinócio, ainda aderimos à transição interna e externa. Esta semana traz o lembrete de que quando você abre as mãos para o novo, você está simultaneamente liberando o antigo.

Júpiter mostra que sempre há mais espaço para crescimento. Enquanto isso, Mercúrio mostra que as lentes através das quais você percebe moldam sua experiência da realidade e que as crenças que você mantém em sua mente influenciam a maneira como você se move pelo mundo. Como ambos estão em um signo de Terra fundamentado, paciente e prático, o crescimento pode acontecer de maneira constante, consistente e prática. Os potenciais agora têm espaço para chegar à sua mente e os sonhos agora podem chegar até você. Este é o momento de avaliar suas crenças e desejos e os passos básicos que você pode seguir para apoiá-los.

O convite, que talvez não seja surpreendente, é abrirmos as mãos, expirarmos e nos permitirmos fluir com o que virá a ser.

Saiba mais sobre a influência da astrologia em sua vida, incluindo eventos astrológicos como a lua, o sol e os ciclos lunares e signos ascendentes, como o diário pode ajudá-lo a se conectar com as influências atuais e muito mais com Jordan Marie em A menina e sua lua.

Jordan Maria Ele é um fundador A menina e sua lua, uma plataforma e comunidade que explora a alma através das lentes da astrologia, tarô e cura energética. Ela é escritora, astróloga intuitiva, guia energética e espiritual e anfitriã A garota e sua lua, Podcast. Ela se inspira, todos os dias, a ser um espelho para você ver tudo o que você realmente é, você em todo o seu potencial infinito, em plena expansão, em infinitas oportunidades e amor.