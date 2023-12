Anquilossauros cantores, fósseis de aranhas de 310 milhões de anos e um ‘monstro marinho gigante’ juntam-se às maravilhas pré-históricas do planeta

Algumas das maiores notícias de 2023 tinham, na verdade, dezenas, ou mesmo centenas, de milhões de anos, quando descobrimos novas espécies incríveis que datam do período Jurássico e além. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão constantemente a encontrar novas formas de analisar amostras antigas e descobriram algumas histórias surpreendentes nos últimos 12 meses.

Um crânio gigante de “monstro marinho” de 150 milhões de anos emerge de penhascos no Reino Unido

A IFLScience teve o prazer de entrevistar a estrela de uma nova série de David Attenborough e da BBC, um pliossauro de 150 milhões de anos cujo enorme crânio foi recuperado durante uma perigosa expedição ao longo da Costa Jurássica. Os especialistas em paleontologia Steve Etches e Chris Moore assumiram a árdua tarefa de removê-lo do penhasco depois que alguém encontrou o focinho rolando na praia.

Os pliossauros foram alguns dos maiores animais que o planeta já viu, e estima-se que esta espécie (provavelmente nova para a ciência) tivesse 12 metros (39 pés) de comprimento. Este é um fóssil que você precisa ver para acreditar e, felizmente, temos uma entrevista exclusiva para seu prazer:

Um fóssil de 75 milhões de anos é o primeiro dinossauro a ser encontrado com conteúdo estomacal

A forma como os bebês dinossauros comiam foi revelada em um estudo que descreve o primeiro fóssil conhecido contendo conteúdo estomacal de dinossauro. o Gorgossauro Coma seletivamente apenas as pernas dos jovens Dicas Os dinossauros desapareceram em poucos dias, após 75 milhões de anos, tornando-se uma das descobertas fósseis mais notáveis ​​de 2023.

Aranhas fósseis são abundantes

2023 foi um ótimo ano para aranhas fósseis. Um novo espécime para a ciência, datado de 310 milhões de anos, tornou-se a primeira “verdadeira aranha” conhecida do Paleolítico da Alemanha. Apesar de sua idade surpreendente, o fóssil de aranha é quase perfeito como um espécime quase completo. Ele sobreviveu no registro fóssil para se tornar uma das 12 espécies do Carbonífero que podem ser atribuídas com segurança aos Araneae.

Outra incrível aranha fossilizada veio da Austrália, datando de 75 milhões de anos, provando que há muito tempo foi o lar de alguns impressionantes animais da selva de pernas longas. Sendo o segundo maior fóssil de aranha já encontrado, é cerca de cinco vezes maior do que espécies semelhantes de aranhas que ainda hoje caminham pela Terra. Em termos de tamanho, ela se assemelha a uma aranha-lobo moderna, medindo cerca de 50 mm (2 pol.) De comprimento de ponta a ponta.

Os anquilossauros com armaduras pontiagudas provavelmente pareciam pássaros

quando Clique no buraco “Os paleontólogos concordaram em começar a dizer que os dinossauros estegossauros tinham lindas vozes para cantar porque é uma ideia fofa e não é como se eles machucassem alguém, “escreveu ele.” Nós sentimos isso, então você pode imaginar nossa excitação quando foi anunciado que os anquilossauros poderiam ter pareciam pássaros.” Laringe grande Grangeria Pinacossauro Isso significa que esses dinossauros não-aviários podem ter sido capazes de emitir sons semelhantes aos dos pássaros, o que é um tanto surpreendente para um tanque blindado pontiagudo de um animal antigo.

Fabricação de ovo de dinossauro no ovo na Índia

Ovum-in-ovo descreve uma ocorrência rara do desenvolvimento de um ovo dentro de um ovo. Pensava-se que era exclusivo das aves até que os cientistas encontraram exemplos de dinossauros, um dos quais pertencia a um grupo de saurópodes na Índia central. “Esses ovos não foram relatados em répteis, mas apenas em pássaros. Esta descoberta nos levou a levantar a hipótese de que os dinossauros saurópodes titanossauros podem ter posto seus ovos de maneira sucessiva, como é o caso dos pássaros”, disse o autor do estudo, Dr. Harsha Dhiman, ao IFLScience. .

O dinossauro gigante tinha o pescoço mais longo de qualquer animal já descoberto

Em outras grandes notícias sobre titanossauros, o recorde de pescoço mais longo vai para um saurópode chinês Maminchisaurus cynocanadorumEstende-se até 15,1 metros (49,5 pés), o que é cerca de seis vezes mais longo que uma girafa. Como todos os outros saurópodes, eles eram revestidos por sacos de ar semelhantes a balões (lembre-se dos sons engraçados que eles fazem). Planeta pré-histórico?), o que o tornou mais leve, mas também suscetível a infecções respiratórias.

Planetas pré-históricos e mundos jurássicos

Por fim, devemos uma homenagem à televisão e ao cinema inovadores lançados em 2023 para celebrar as maravilhas do mundo antigo. Planeta pré-histórico Retornou para uma segunda temporada de enorme sucesso incluindo o retorno triunfante dos favoritos do IFLScience Belzebovo. Netflix também foi lançado A vida em nosso planetaIncluindo Artrópodesuma pequena milípede que viveu há cerca de 300 milhões de anos.

Também comemoramos 30 anos Parque jurassico Com uma entrevista exclusiva com a Dra. Susie Maidment do Museu de História Natural de Londres e Ben Lam da Colossal Bioscience. Maidment conduziu uma extensa pesquisa sobre restos fossilizados de dinossauros e, ao mesmo tempo, o trabalho de Lam centra-se na extinção de espécies perdidas, abrindo caminho para um grande debate sobre “Podemos trazer de volta os dinossauros?”

Clique aqui para ver mais histórias de fósseis de 2023 ou fique ligado nas descobertas de animais antigos que aguardamos em 2024.