Astronautas da NASA testam o elevador lunar para a missão de pouso de 2025

Antes da tão esperada NASA Retorno ao pouso tripulado na luaA agência espacial está testando um elevador que transportará os astronautas de suas espaçonaves até a superfície da Lua. Se tudo correr como planeado, este elevador estará pronto para as missões Artemis 3 e 4, ambiciosamente programadas para 2025 e 2028.

Dois astronautas da NASA participaram recentemente esclarecimento De um modelo de subelevador a Sistema de pouso humano da SpaceX. O sistema foi projetado e construído pela SpaceX como uma variação de seu enorme foguete Starship; Ele transportará a tripulação e o equipamento Artemis de e para a espaçonave Orion e a superfície lunar.

Durante o último teste, os astronautas da NASA Nicole Mann e Doug “Wales” Wheelock pegaram o elevador para um passeio pelas instalações da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, enquanto usavam trajes espaciais que imitam o tamanho do traje e as restrições de movimento na Lua. Um elevador típico possui uma extensa seção de cesta com conjuntos mecânicos funcionais e interfaces para a tripulação testar.

Os astronautas interagiram com o design semelhante ao voo do sistema de elevador, que serviu como uma demonstração de hardware e permitiu à NASA e à SpaceX coletar dados importantes sobre sua facilidade de uso do ponto de vista da tripulação.

“A equipe apropriada forneceu feedback sobre os controles do elevador, como travas de portão, interfaces de implantação de rampa para entrada e saída da cesta do elevador, espaço disponível para carga e operações dinâmicas à medida que a cesta se move ao longo do sistema ferroviário vertical”, escreveu a NASA. .

Mas antes de poder levar humanos à Lua, a nave espacial deve primeiro realizar uma missão não tripulada à superfície lunar. Concluiu a enorme espaçonave SpaceX Segundo voo de teste em novembromas ainda está longe de estar operacional, e foi o que aconteceu NASA está preocupada em cumprir os prazos do programa Artemis. A agência espacial quer lançar a missão Artemis 3, a primeira missão a levar humanos à Lua em décadas, em 2025. [Artemis 3 launch] Jim Frey, administrador associado da NASA para Desenvolvimento de Sistemas de Exploração, disse em junho passado:

Enquanto isso, a NASA se prepara para lançar sua sonda Missão Artemis 2 em novembro de 2024Enviando uma espaçonave Orion tripulada em uma viagem ao redor da Lua e de volta.

