Angela Merkel: Alemães votam em eleições que levam a novo chanceler

As pesquisas de sábado sugeriram que a disputa estava muito acirrada, com os social-democratas de centro-esquerda tendo uma pequena, mas estreita vantagem sobre a União Democrática Cristã (CDU) de Merkel (centro-direita).

A convergência da corrida, junto com o complexo sistema de votação alemão, significa que pode levar algum tempo antes que uma coalizão vencedora seja formada e o vencedor final seja conhecido.

Os candidatos à sucessão de Merkel são Armin Laschet, um aliado de longa data de Merkel e líder do CDU desde janeiro. Olaf Schulz, líder do Partido Social-democrata de esquerda; E Annalina Barbouk para os verdes.

preocupações ambientais e preocupações econômicas como os principais problemas da campanha, com o primeiro alimentado por inundações fatais que devastou partes da Alemanha neste verão.

Em seu comício final de campanha no sábado em Potsdam, Schulz citou preocupações com as mudanças climáticas e disse que, se eleito, concordaria com um aumento do salário mínimo para 12 euros (US $ 14) por hora durante o primeiro ano de governo.

Enquanto isso, Laschet realizou um comício eleitoral recente com Merkel em Aachen, onde o chanceler cessante elogiou sua “paixão e coração” e disse que a eleição era para manter o país “estável” e garantir “que os jovens tenham um futuro e ainda possamos” viver na prosperidade “.

Laschet, por sua vez, elogiou o mandato de Merkel como primeira-ministra, dizendo que ela “governou com sucesso a Alemanha por 16 anos”.

Merkel, a segunda chanceler mais antiga da história da Alemanha, é amplamente vista como um par de mãos firmes em face de desafios, incluindo a crise financeira de 2007-2008, Brexit e, mais recentemente, Covid. 19 pandemia.

Tem sido um motor da coesão europeia e tem procurado manter relações estreitas com os Estados Unidos e a China.

Agora, com sua saída, um período de incerteza incomum se aproxima para a Alemanha, a União Europeia e o mundo em geral, embora as mudanças na política internacional da Alemanha provavelmente não sejam dramáticas.

Em uma reviravolta indesejada, a Comissão Europeia na sexta-feira A Rússia foi acusada de tentar interferir nos processos democráticos europeus através de “atividades cibernéticas maliciosas”.

Um funcionário da UE disse à CNN que políticos e funcionários alemães estavam entre os alvos.

Os verdes podem desempenhar o papel de fazedores de reis

A política alemã há muito é dominada por democratas-cristãos e social-democratas, que governaram juntos em coalizão nos últimos oito anos. Mas a popularidade de outros partidos cresceu na última década, à medida que o CDU e o SPD perderam terreno.

Esta eleição está particularmente acirrada. Tanto o CDU quanto o SPD têm vantagens exploratórias, e o Partido Verde emergiu como um sério candidato. Como resultado, espera-se que Burbock desempenhe o papel de fazedor de reis no que se espera que sejam negociações de coalizão prolongadas.

A alternativa de extrema direita para a Alemanha também continua sendo uma presença obstinada na cena política, deixando o Partido Democrático Livre liberal em quarto lugar.

Tanto Laschet quanto Schulz – cujos partidos continuam voláteis nas pesquisas – são figuras familiares na política alemã.

Schulz, de 63 anos, é membro do Partido Social Democrata desde os 17 anos e é vice-chanceler e ministro das finanças da Alemanha desde 2018, o que lhe confere uma visibilidade cada vez maior enquanto navega pela resposta econômica da Alemanha à pandemia.

Seu principal rival, Laschet, 60, é aliado de longa data de Merkel e vice-líder da CDU desde 2012. Ele foi escolhido como candidato do partido em janeiro de 2021, após uma terrível luta pela liderança, e foi primeiro-ministro no estado alemão do Reno do Norte -Westphalia. Estado mais populoso, desde 2017.

Barbock causou um grande rebuliço na política alemã quando subiu nas pesquisas no início da campanha, levando os eleitores a questionar se ela poderia se tornar a primeira chanceler verde do país.

Cerca de 60,4 milhões de pessoas com 18 anos ou mais podem votar nessas eleições, de acordo com dados do Escritório Federal de Estatística da Alemanha.

Cada um tem dois votos para lançar – um para o candidato que representa seu eleitorado, dos quais há 299 no Bundestag, ou parlamento alemão, e um segundo voto para seu partido preferido. A participação do partido nos “segundos votos” determina o número de cadeiras que um partido obtém no Bundestag, de acordo com a representação proporcional.

Para um partido ingressar no Bundestag, ele deve conquistar pelo menos 5% da segunda votação.

Muitos alemães já votaram. A pandemia de coronavírus aumentou o volume de votação por correspondência que ocorria antes do dia da votação.