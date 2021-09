Erdogan diz que a Turquia planeja comprar outro sistema de defesa russo

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que seu país está avançando com seus planos de comprar outro sistema de defesa aérea russo, apesar dos avisos dos Estados Unidos e de outros aliados da Otan de que a medida poderia ter consequências desestabilizadoras.

em uma entrevista Com a correspondente de relações exteriores da CBS News, Margaret Brennan, Erdogan afirmou que a Turquia nunca recebeu os F-35s que comprou dos Estados Unidos e teve que procurar um sistema russo depois de pedidos fracassados ​​para o sistema de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos contestaram as alegações de aplicativos malsucedidos relativos ao sistema de defesa aérea Patriot.

“A Turquia teve várias oportunidades na última década de comprar o sistema de defesa Patriot dos Estados Unidos e, em vez disso, optou por comprar o S-400, que fornece à Rússia receita, acesso e influência”, disse um porta-voz do Pentágono. John KirbyJohn Kirby: Noite de Defesa e Segurança Nacional – Enviado pelo General AM – Principais nomeados da política nuclear do Pentágono removidos: Pentágono ‘conhecedor’ de relatórios de que a base militar de Wisconsin luta para alimentar e aquecer mais os refugiados afegãos Ele disse no início deste ano, De acordo com o Air Force Journal.

“Expliquei tudo ao presidente Biden”, disse Erdogan em uma parte da entrevista programada para ser transmitida na íntegra pelo programa “Face the Nation” da CBS no domingo.

A administração Trump em 2019 Movido para suspender a entrega Equipamento a jato de combate F-35 para a Turquia devido à compra O sistema russo de defesa aérea de longo alcance S-400. O governo dos Estados Unidos advertiu repetidamente que o sistema russo poderia prejudicar a aliança da OTAN ao ser capaz de detectar informações detalhadas sobre o F-35.

Brennan perguntou a Erdogan se ele planejava comprar outra rodada de S-400s.

O presidente turco respondeu: “No futuro, ninguém será capaz de interferir em que tipo de sistemas de defesa adquirimos, de que país, em que nível.”

“Ninguém pode interferir nisso”, acrescentou. “Somos os únicos que tomam essas decisões.”

“Parece que sim”, respondeu Brennan.

Erdogan respondeu: “Claro, sim, claro.”

Hill entrou em contato com a Casa Branca e o Departamento de Defesa para comentar o assunto.

Quando a Turquia revelou sua compra do S-400 em 2019, um porta-voz do Pentágono disse na época “Os Estados Unidos deixaram claro que a aquisição do sistema S-400 pela Turquia é inaceitável”, disse Charles Summers em um comunicado.

“Lamentamos profundamente a situação atual de nossa parceria com o F-35 com a Turquia, e o Departamento de Defesa está tomando medidas prudentes para proteger os investimentos conjuntos feitos em nossa tecnologia vital”, acrescentou.

Erdogan acrescentou na entrevista que planeja se encontrar com o presidente russo Presidente da Rússia, Vladimir Putin Vladimir Vladimirovich Putin UE condena atividade cibernética russa que visa os Estados membros, Navalny derruba Apple e Google remove aplicativo de votação Agências federais alertam empresas para tomar cuidado com a variedade prolífica de ransomware. no final deste mês para discutir uma série de questões, incluindo o conflito em curso na Síria.

O presidente disse que a Turquia, cujas forças permaneceram no norte da Síria para combater as forças curdas aliadas aos Estados Unidos, gostaria que os Estados Unidos retirassem os cerca de 900 soldados que ainda estão no país.

Brennan pediu a Erdogan para comentar os comentários de Biden Para o Conselho Editorial do New York Times Em janeiro de 2020, o presidente turco era “tirânico” devido aos seus esforços contínuos para expandir seu poder.

“A definição do senhor presidente de autocrata ainda é desconhecida para mim. Não sei o que ele quis dizer”, disse Erdogan ao repórter da CBS.

Atualizado 17:20