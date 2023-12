Analista que previu alta do BTC diz que as ações da MicroStrategy estão sobrevalorizadas em 26%

As ações da MSTR, proprietária do Bitcoin, mais do que quadruplicaram este ano, atingindo o máximo em 25 meses de US$ 673 na quarta-feira, tornando-se uma das ações relacionadas à criptomoeda com melhor desempenho em 2023. A empresa listada na Nasdaq possuía 189.150 Bitcoin no momento da redação deste relatório , comecei a acumular criptomoedas como ativo de reserva há três anos. O Bitcoin, principal criptomoeda em valor de mercado, ganhou 160% este ano, com os preços subindo 60% somente neste trimestre, principalmente devido à listagem de ETFs à vista.