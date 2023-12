Problema do Boeing 737 MAX: peças faltantes e soltas a bordo levam a Boeing a exigir que as companhias aéreas inspecionem todos os aviões 737 MAX

As aeronaves Boeing 737 MAX estão estacionadas nas instalações da Boeing em 13 de agosto de 2019 em Renton, Washington.





A Boeing pediu às companhias aéreas que inspecionassem todos os seus aviões 737 MAX em busca de um possível parafuso solto no sistema de leme depois que uma companhia aérea descobriu um problema potencial com uma peça importante em dois aviões.

Uma companhia aérea internacional não identificada encontrou um parafuso com uma porca faltando em um mecanismo de fixação de controle do leme enquanto realizava manutenção de rotina – e encontrou um parafuso semelhante que não havia sido devidamente apertado em uma aeronave que ainda não havia sido entregue. O leme é usado para controlar e estabilizar a aeronave em vôo.

A Boeing disse que o avião com a trava faltando foi consertado, mas quer garantir que todos os 1.370 aviões 737 MAX em serviço em todo o mundo sejam verificados em busca de problemas semelhantes.

“O problema identificado na aeronave específica foi solucionado”, disse um porta-voz da Boeing em comunicado. “Por precaução, recomendamos que os operadores inspecionem suas aeronaves 737 MAX e nos relatem quaisquer descobertas”, acrescentou.

A Boeing notificou a Administração Federal de Aviação, que disse na quinta-feira que a inspeção incluiu a busca por “um possível parafuso solto no sistema de controle do leme”. A tarefa leva cerca de duas horas, segundo a FAA, e as companhias aéreas reportarão o andamento das inspeções ao órgão regulador.

O reparo inclui a remoção do painel de acesso e a verificação visual das porcas e parafusos, disse a Boeing. A Boeing realizará a inspeção em todas as novas aeronaves no futuro.

A FAA disse que “considerará ações adicionais com base em qualquer descoberta adicional de dispositivos soltos ou desaparecidos”.

A peça em questão é um item crítico para a segurança e a FAA exige que seja verificada novamente. Isso significa que dois pares de olhos devem indicar que o pássaro está pronto para voar.

Boeing tem problemas de engenharia e qualidade Apresentou grandes desafios Pelo bem da empresa. Dois aviões 737 MAX caem Todas as 346 pessoas foram mortas Nos voos, levou à paralisia Aterramento por 20 meses Do avião. Foi também uma das tragédias corporativas mais caras Na história, a Boeing custou mais do que 20 bilhões de dólares.

O MAX voltou ao ar, transportando passageiros na maioria dos mercados do mundo a partir de 2013 Final de dezembro de 2020. Mas enfrentou outros problemas, inclusive em abril, quando a Boeing disse ter descoberto um problema de fabricação com alguns Aeronave 737 MAX Depois de usar o recursoProcesso de fabricação fora do padrão“Ao instalar duas peças na parte traseira da fuselagem – apesar da insistência da Boeing de que o problema não representa um risco à segurança.

Max enfrentou vários avisos para verificações adicionais desde que voltou ao serviço. A Boeing diz que isso é resultado de seu maior foco na segurança, mas não consegue explicar uma falha ausente em um sistema crítico, observou David Soucy, analista de segurança da CNN.

“Se o avião sair da fábrica sem esta peça, isso indica que as melhorias na cultura de segurança nos últimos três anos e a melhoria das inspeções críticas de segurança dos sistemas de aviação da Boeing não funcionaram”, disse Soucy.

A Boeing enfrentou problemas, atrasos e encargos financeiros para quase todas as outras aeronaves de passageiros: FAA Problemas de qualidade sinalizados Com os aviões 787 Dreamliner da empresa, o que levou a Boeing a interromper temporariamente as entregas no ano passado. Embora o Dreamliner não tenha sido descontinuado como o Max, ainda prejudicou os resultados financeiros da empresa.

Ele encontrou Boeing Enormes perdas operacionais em Trimestres recentes Enquanto tenta entregar o grande número de aviões 737 MAX aos clientes e aumentar os custos de outros aviões, incluindo o avião que substituirá os aviões 737 MAX. Aviões presidenciais atuais.