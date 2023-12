A Comissão Federal de Comércio processou a Universidade Grand Canyon, a maior universidade cristã dos Estados Unidos, por publicidade enganosa

Notícias

A Comissão Federal de Comércio anunciou na quarta-feira que entrou com uma ação judicial contra a Universidade Grand Canyon (GCU), tornando-se a segunda agência sob a administração Biden a tomar medidas contra a maior escola cristã do país nos últimos meses, no que a universidade diz ser uma ação coordenada. ataque. Por múltiplos partidos contra a instituição.

A FTC informou em comunicado à imprensa que entrou com uma ação no tribunal federal contra a GCU e seu comerciante Grand Canyon Education, Inc. e seu presidente e CEO Brian Mueller, alegando que os réus usaram publicidade enganosa e praticaram telemarketing ilegal.

A denúncia diz que a escola sediada no Arizona enganou os futuros alunos de doutorado sobre a quantidade de tempo que levaria para concluir seu programa acelerado, comercializou a escola de maneira enganosa como uma organização sem fins lucrativos e contatou ilegalmente os possíveis alunos que forneceram suas informações de contato no site da escola. mas solicitou isso. Não consigo contatá-la.

“O Grand Canyon enganou os estudantes apresentando-se como uma organização sem fins lucrativos e deturpando os custos e o número de cursos exigidos para graus de doutorado”, disse Samuel Levin, diretor do Bureau de Proteção ao Consumidor da FTC, em um comunicado. “Continuaremos a perseguir agressivamente aqueles que buscam tirar vantagem dos estudantes.”

A denúncia acusa a GCU de violar a Lei da Comissão Federal de Comércio (FTC) e as regras de vendas de telemarketing, e pede ao Tribunal Distrital dos EUA no Arizona que force a GCU a compensar os consumidores pelas supostas violações e a evitar que a universidade “cometa novas violações da lei”. .”

Um porta-voz da GCU não respondeu imediatamente ao pedido da FOX Business para comentar o processo, mas Mueller disse à Fox News Digital no final de outubro que acreditava que a universidade estava sendo alvo injustamente da administração Biden, dizendo que várias agências federais estavam envolvidas em uma ação coordenada. ataque à… escola.

Pouco depois, em 31 de outubro, o Departamento de Educação (DOE) multou a GCU em US$ 37,7 milhões, dizendo que uma investigação do Escritório Federal de Ajuda ao Estudante descobriu que a universidade havia “mentido” para mais de 7.500 ex-alunos e atuais sobre o custo de seus estudos. programas. Programas de doutorado ao longo de vários anos.

A Universidade Glasgow Callon “anunciava falsamente” um custo mais baixo para os seus programas de doutoramento, afirmou o Departamento de Energia num comunicado de imprensa, acrescentando que cerca de 98% dos estudantes acabaram por pagar mais do que o custo anunciado.

Mueller argumentou que a investigação federal está ligada à negação do Departamento de Educação dos esforços da GCU para se tornar uma organização sem fins lucrativos em 2018. O departamento negou o status de organização sem fins lucrativos da GCU para fins de ajuda financeira federal a estudantes, que continua a classificar a escola como uma entidade com fins lucrativos. .

Numa conferência de imprensa no mês passado, Muller prometeu que a Universidade Glasgow Caledónia recorreria da multa imposta pelo Departamento de Educação – a maior multa alguma vez emitida pela agência – e disse que a escola não estava enganando ou enganando os alunos de forma alguma.

