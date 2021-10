Análise do iOS 15: esqueça a quantidade e concentre-se na qualidade

Todos os anos, a Apple lança uma grande atualização de seus sistemas operacionais para iPhone e iPad que abre caminho para um ano de mudanças que está por vir. Este ano, o iOS 15 traz novos recursos para FaceTime e Mensagens, aprimorando aplicativos e notificações existentes e, mais notavelmente, uma nova maneira de gerenciar aplicativos e notificações chamada Focus.

Honestamente, esta é uma atualização relativamente modesta em comparação com o que vimos no ano passado. Este fato foi amplificado pelo fato de que alguns dos principais recursos que a Apple anunciou inicialmente em junho não chegaram ao lançamento inicial do iOS 15. Mas hoje vamos explorar se uma atualização modesta significa uma atualização ruim. Você deve se preocupar em atualizar para a nova versão do iOS quando é principalmente uma modificação e uma nova camada de tinta?

Como sempre, vamos começar verificando quais dispositivos ainda são compatíveis.

Dispositivos suportados

Às vezes, a Apple corta o suporte para um ou dois modelos mais antigos do iPhone lançando uma nova versão do iOS. Mas isso não acontece desta vez; O iOS 15 oferece suporte a todos os telefones compatíveis com o iOS 14 no ano passado. O mesmo vale para iPadOS e tablets compatíveis.

Aqui está a lista completa de dispositivos suportados para iOS 15 e iPadOS 15. (Estamos nos concentrando no iPhone neste artigo, mas publicaremos uma pequena extensão que vai para o iPad nos próximos dias.)

Modelos de iPhone suportados

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 e iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 e iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone 7 e iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1ª e 2ª geração)

Modelos de iPad suportados

iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª, 2ª, 3ª, 4ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas (1ª e 2ª geração)

iPad Pro 10,5 “

iPad Pro 9,7 polegadas

iPad (5ª, 6ª e 7ª geração)

iPad mini (4ª e 5ª geração)

iPad Air (2ª e 3ª geração)

Modelos de iPod Suportados

iPod touch (7ª geração)

Limitações de recursos

Embora o iOS 15 possa ser instalado em todos os dispositivos acima, alguns novos recursos e melhorias específicos funcionam apenas em alguns iPhones. Aqui está a lista.

iPhones com chip A12 e posterior

FaceTime: modo retrato

FaceTime: isolamento de som

FaceTime: áudio espacial

FaceTime: Modo de amplo espectro

Mapas: globo interativo

Mapas: uma nova experiência urbana detalhada

Mapas: direções de caminhada imersivas

Tempo: Live Wallpaper

LiveText

Siri: processamento de fala, personalização e melhorias de desempenho no dispositivo

Siri: suporte offline

Teclado: ditado no dispositivo e contínuo

iPhone 8 e posterior

Saúde: estabilidade ao caminhar

iPhone 7 e posterior

Música: som espacial com rastreamento dinâmico da cabeça

Dispositivos usados ​​para esta revisão

As capturas de tela, informações e impressões nesta análise foram baseadas no uso do iOS 15 RC e iPadOS 15 RC, bem como nas versões públicas de ambos. Os dispositivos em uso incluem iPhone XS, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e 2021 iPad Pro de 11 polegadas. Não testamos o iOS 15 no iPod touch.