O susto de Metroid vazou online antes do lançamento desta semana

Atualizar [Tue 5th Oct, 2021 05:30 BST]: Bem, parece que é mais do que apenas instantâneos Medo de Metroid Ele vazou online antes de seu lançamento esta semana. Aqui estão mais informações fornecidas pelo dataminer Nintendo OatlmealDome:

[Metroid Dread] O jogo vazou há algumas horas na Internet. – O codinome parece ser “cazadora” (espanhol para “caçadora”).

O motor de jogo é algo que nunca vi antes.

– Curiosamente, parece que todos os parâmetros do jogo estão no arquivo config.ini com um tamanho de 86 KB. pic.twitter.com/YnBNXHMnUb – OatmealDome (OatmealDome) 5 de outubro de 2021

E como de costume, não há links para download de mim. Vou tocar no dia do lançamento com todos. (Ainda preciso encerrar meu Super Metroid de qualquer maneira …) Cuidado com os spoilers, pessoal! – OatmealDome (OatmealDome) 5 de outubro de 2021

história original [Sun 3rd Oct, 2021 08:05 BST]: som Medo de Metroid Ele é a última vítima de um “vazamento”. de acordo com Mídia social e sites como Redefinir, as imagens do jogo agora estão rodando online.

Nós mesmos examinamos certas partes da Internet e também podemos confirmar isso. Em uma das páginas – com muitos clipes, havia screenshots do que se acredita ser o “segundo” boss do jogo.

Em outras palavras, se você estiver preocupado com quaisquer spoilers – você pode querer adiar a pesquisa ou pesquisar qualquer coisa relacionada a Metroid Dread pelos próximos cinco dias até obter sua própria cópia.

O jogo já está nas mãos de revisores, e nossa revisão de Metroid Dread será lançada na próxima semana antes do lançamento oficial. Metroid Dread foi descrito como Conclusão da saga Metroid originalPortanto, espera-se que a história seja muito interessante.

“primeiro 2D metroid Um jogo com uma nova história em 19 anos está chegando ao Nintendo Switch este ano. Metroid Dread é uma sequência direta de Metroid Fusion de 2002 e termina com a saga de cinco partes que se concentra nos destinos bizarros e interconectados do caçador de recompensas Samus e os Metroids, que começou com o Metroid original para o NES. “

Se soubermos de qualquer outro desenvolvimento, avisaremos você.