Um fenômeno estranho parece estar fazendo com que alguns modelos de iPhone desliguem temporariamente à noite, potencialmente interrompendo alarmes e outros recursos do ‌iPhone‌.



em Tópico no RedditUm usuário reclama que dois alarmes separados do iPhone em sua casa não dispararam. Muitos outros usuários também compartilharam problemas semelhantes, e alguns dos problemas podem estar relacionados ao desligamento do ‌iPhone‌ à noite. Do Reddit:

Sequestrar o comentário principal. Verifique as configurações da bateria e veja se há alguma lacuna durante a noite. Ontem muitos iPhones ficaram desligados por algumas horas durante a noite. No meu caso, o telefone ligou novamente 1 minuto antes do alarme

Algumas outras pessoas mencionaram a necessidade de inserir suas senhas pela manhã, referindo-se à reinicialização ou desligamento do iPhone durante a noite. 9to5Mac Destacamos esses problemas no início desta semana e também nos deparamos com eles aqui MacRumoresdepilar Muitos usuários em MacRumores Fóruns. de MacRumores:

Portanto, meu iPhone 15 Pro Max com iOS 17.0.3 foi reiniciado automaticamente na noite passada (10 de outubro por volta da 01h CET). O mesmo aconteceu com três amigos meus que têm o mesmo iPhone e o mesmo iOS, e com outra pessoa que tem um iPhone 13 Mini, também no mesmo iOS.

Você pode descobrir se o seu iPhone‌ foi desligado durante a noite abrindo o aplicativo Ajustes, indo para Bateria e verificando o status de carregamento nas últimas 24 horas. Se houver uma lacuna, o ‌iPhone‌ será desligado por um período de tempo.

O problema afeta os modelos do iPhone 15, mas também afeta outros dispositivos, sugerindo que está presente no iOS 17. Nem todos os usuários estão enfrentando problemas de desligamento e isso não parece acontecer todas as noites.

Ainda não está claro o que está acontecendo e a Apple não comentou.