Não cometa esse erro número 1 no e-mail de trabalho, diz terapeuta no local de trabalho

Mas o “maior erro” na comunicação no local de trabalho – e o mais difícil de recuperar – é enviar e-mails emocionais, diz Brandon Smith, terapeuta e treinador de carreira conhecido como The Workplace Therapist.

Se for necessária uma resposta imediata, pergunte à outra pessoa se você pode continuar a conversa offline. Às vezes, é melhor ter conversas desconfortáveis ​​pessoalmente ou por telefone, diz Smith.

A pesquisa mostra que os telefonemas são mais eficazes na construção de conexões emocionais: primeiro Estudo 2021 Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin e da Universidade de Chicago descobriram que a comunicação por voz (como chamadas telefônicas) cria laços mais fortes do que a comunicação por texto (como e-mail).

Ou, como explica Smith: “A conversa será mais produtiva, porque você se sentirá menos inclinado a ser cruel ou brutalmente honesto com a outra pessoa quando estiver cara a cara com ela ou ouvindo sua voz”. no final da linha do que acima do texto.”

Quer ganhar mais e conseguir o emprego dos seus sonhos? Participe do evento virtual gratuito CNBC Make It: Your Money no dia 17 de outubro às 13h horário do leste dos EUA para aprender como aprimorar suas habilidades de entrevista e negociação, construir sua carreira ideal, aumentar sua renda e aumentar sua riqueza. Registro Livre hoje.

pagando:

Uma nova pesquisa mostra que esses são dois dos hábitos mais irritantes dos colegas de trabalho, e veja como lidar com eles

Você quer ser mais inteligente e ter mais sucesso em seu dinheiro, trabalho e vida? Cadastre-se para receber nossas últimas novidades!