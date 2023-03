Alguns dos supostos requisitos de sistema para o Microsoft Next Valley (Windows 12) estão aqui

Embora ainda tenhamos pelo menos duas atualizações do Windows 11 Moment na loja (Moment 3 e Moment 4), a Microsoft já está fazendo algum progresso constante em direção à próxima geração do Windows 12, e ainda não é o nome oficial, como parece ser. conhecido como Next Valley. Panos Panay, diretor executivo, explicou que a próxima geração do Windows 11 e Windows 12 será uma combinação de experiências baseadas em nuvem e AI, e a Microsoft está lentamente fazendo algum progresso nesse sentido. Também em aspectos de segurança, a empresa está eliminando componentes legados, como MSDT, bem como VBScript, que foram explorados no passado.

Acredita-se que a Microsoft esteja de volta em seu ciclo de lançamento de três anos, o que significa que Next Valley ou Windows 12, o que você quiser chamar, provavelmente será lançado para o público em geral no segundo semestre (2H) de 2024.

Além da própria data de lançamento, outra área que certamente gerará muito interesse são os requisitos de sistema para o Windows 12. Os requisitos do Windows 11 costumam ser considerados bastante rígidos, pois a Microsoft considera as CPUs, que têm apenas alguns anos, como incompatíveis. Rumores recentes sugeriram que os processadores de desktop Intel Meteor Lake-S de 14ª geração estrearão com suporte para o Windows 12 pronto para uso. No entanto, com base nas evidências que temos até agora, é muito improvável que isso aconteça, pois as datas de lançamento esperadas para Meteor Lake e Next Valley não parecem corresponder. Além disso, quase não há vestígios do Meteor Lake-S no momento, o que indica que os requisitos do processador podem não ter sido finalizados ainda.

Em relação a alguns outros requisitos, como o Trusted Platform Module (TPM), a porta alemã do Deskmodder afirma que os requisitos de lançamento para o Processador Criptográfico de Segurança serão os mesmos do Windows 11, ou seja, TPM 2.0. Curiosamente, a Microsoft acaba de lançar o suporte a SHA-3 no último Insider Build.

O relatório também observa que o coprocessador Pluton, que estreou com as CPUs móveis Ryzen 6000, pode não ser algo comum. Enquanto isso, o requisito mínimo de RAM pode aumentar para 8 GB.

Ele Ela Ele diz (Tradução do Google para o inglês):

Alguns certamente se perguntarão se os requisitos de hardware continuarão a aumentar. De acordo com nossas informações, ainda deve estar com o TPM 2.0. ainda é muito cedo para plutão Os requisitos de RAM podem aumentar para 8 GB.

Para resumir, estes são os requisitos de sistema para o Next Valley (Windows 12):

Embora não haja nada que eles possam fazer sobre o espaço mínimo em disco necessário, que é de 64 GB no Windows 11, a Microsoft pode oferecer a opção de instalar o ReFS. Na verdade, parece que a empresa está fazendo um progresso decente, pois atualizou recentemente a versão do ReFS. Um boato uma vez sugeriu que a Microsoft poderia atualizar os requisitos do sistema para o Windows 11 e tornar os SSDs obrigatórios para inicialização. Enquanto isso não acontece, a gigante de Redmond pode começar a fazer isso com o Windows 12 (o que na verdade seria bom ver como os preços dos SSDs continuam caindo).