A Apple mudou sua estratégia do iOS 17 posteriormente em seu processo de desenvolvimento para adicionar muitos novos recursos, indicando que a atualização pode ser mais significativa do que se pensava anteriormente, bloombergReportagem de Mark Gorman.



Em janeiro, Gurman disse que o iOS 17‌ pode ser uma atualização menos significativa do que as atualizações do iPhone nos anos anteriores devido ao grande foco da empresa em seu tão esperado fone de ouvido de realidade mista. Escrevendo em seu último livro Boletim de notíciasGorman explicou que mudar a estratégia durante o processo de desenvolvimento da atualização adicionou muitos novos recursos:

Quando a Apple começou a desenvolver o iOS 17, o pensamento inicial era chamá-lo de mod release — um que se concentrasse mais na correção de bugs e na melhoria do desempenho do que na adição de novos recursos (não muito diferente da abordagem que a empresa adotou com o Snow Leopard no Mac OS X Novamente. 2009). A esperança era evitar os problemas do iOS 16, uma atualização ambiciosa que sofria com a quebra de prazos e um início difícil. Mas mais tarde no processo de desenvolvimento, a estratégia mudou. Agora, espera-se que o iOS 17 tenha muitos recursos “bons”, mesmo que não tenha melhorias de suporte, como a tela de bloqueio renovada do ano passado. Com o codinome “Dawn”, o objetivo do programa é verificar vários dos recursos mais solicitados pelos usuários.