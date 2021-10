Alguns dos jogos obrigatórios do Nintendo Switch têm US $ 20 de desconto em muitos varejistas

Esta é uma semana importante para o Nintendo Switch. o Alternar com OLED e Medo de Metroid Lançamento sexta-feira, 8 de outubro. Quer você seja um veterano do Switch, ou esteja se preparando para seu primeiro console com um modelo OLED de $ 350, existem alguns negócios excelentes em títulos baseados em cartucho que você deve conhecer. The Legend of Zelda: Skyward Sword HDE Jogo Super Smash Bros. Final, E novo pokemon snap A cada $ 20. A Amazon é o único varejista a honrar este acordo para todos os três jogos, mas a Best Buy e o Walmart também estão hospedando alguns negócios. Monster Hunter Rise É $ 20 de desconto, mas apenas na GameStop.

Todos esses negócios são dignos de nota, pois raramente são jogos com desconto. A Nintendo ocasionalmente oferece cortes de preços, mas apenas para um seleto grupo de jogos – muitos dos quais estão disponíveis desde o lançamento do Switch, há alguns anos.



Jogo Super Smash Bros. Final A última briga da Nintendo coloca personagens amados das franquias da empresa (bem como muitos de fora do próprio mundo da Nintendo) uns contra os outros.



novo pokemon snap A sequência do novo jogo N64 de 1999 pokémon snap Tem jogadores atravessando a área de Lintal e tirando fotos de Pokémon que prosperam em seu ambiente natural.



Monster Hunter Rise Último Caçador de monstros O Nintendo Switch é exclusivo da plataforma até o lançamento da versão para PC em 2022.

Fora do mundo da Nintendo, os Apple AirPods Pro estão de volta com seus preços mais baixos. Amazon vende esses fones de ouvido sem fio por US $ 179, abaixo do preço normal de US $ 249. Não é difícil encontrar um bom negócio neste modelo, mas raramente cai abaixo dessa faixa de preço, pelo menos fora da Black Friday. Caso você não saiba, esses AirPods de última geração têm cancelamento de ruído ativo e excelente qualidade de som e podem ser carregados via Lightning ou sem fio com um carregador Qi.



Apple AirPods Pro Os principais fones de ouvido da Apple melhoram os AirPods regulares com melhor qualidade de som, excelente cancelamento de ruído ativo e som espacial envolvente.

Foto de Amelia Holowaty Krales / The Verge

Se os fones de ouvido são um pouco mais elegantes, os fones de ouvido com cancelamento de ruído Beats Studio 3 em apenas algumas cores têm um grande desconto na Amazon. Originalmente $ 350, Algumas opções de cores disponíveis hoje por US $ 170. Lançado em 2017, este modelo, assim como os primeiros AirPods, possui o chip sem fio W1 que facilita a conexão (e alternância entre) dispositivos Apple.



bate o estúdio 3 Os fones de ouvido sem fio Beats Studio 3 apresentam o chip Apple Wireless W1 para conectar e alternar rapidamente entre os seus dispositivos Apple. Ele se conecta via Bluetooth e também suporta conexão com fio de 3,5 mm.