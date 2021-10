A Epic Games Store fica melhor na próxima semana

A Epic Games Store está dando um pequeno passo para competir ainda mais com lojas de jogos para PC mais estabelecidas, como a Steam, na próxima semana com Sistema de realização adequado (Claro, chamado de “Conquistas épicas”).

Para começar, Epic Achievements estará disponível apenas em alguns jogos, incluindo Rocket LeagueE HadesE pilares da eternidadeE qanaE exército de zumbis 4, E Alan Wake Remastered. As conquistas serão divididas em quatro níveis: Bronze (que concede 5-45 XP), Prata (50-95 XP), Ouro (100-200 XP) e Platina (que é concedida ao atingir 1000 XP no jogo e os prêmios são jogadores com 250 XP adicionais em seus arquivos pessoais).

Os jogos que são atualizados para oferecer suporte a Conquistas épicas agora exibirão essas conquistas na página do jogo na loja, bem como nas bibliotecas dos jogadores, onde eles poderão acompanhar o progresso e ver o quão longe estão em relação a um determinado desafio.

No momento, o acúmulo de pontos de experiência não é realmente agir No entanto, qualquer coisa além de dar aos jogadores um sentimento de orgulho e realização; A Epic promete que irá adicionar “novos recursos sociais e recompensas ao jogador” centrados nas conquistas ainda este ano.

É dono da Epic Games Store Conquistas apresentadas tecnicamente Por mais de um ano, quando começou a testar o que a empresa chamou de “versão inicial do recurso”, mas o próximo lançamento na próxima semana promete um sistema mais abrangente que inclui jogos, permitindo aos jogadores ganhar experiência no nível da plataforma, para Gamerscore no Xbox.

Conquistas de legado já em jogos como “Conquistas do Desenvolvedor” ainda existirão a critério do desenvolvedor apenas, embora os desenvolvedores tenham a opção de transferir as conquistas existentes do desenvolvedor para Conquistas Épicas se desejarem (o que também preservará o progresso do jogador).