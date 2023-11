Jimmy Buffett faleceu em 1º de setembro de 2023 em Sag Harbor, Nova York. A morte de Buffett chocou seus fãs porque muitos papagaios não sabiam da gravidade de sua doença.

Nascido em 25 de dezembro de 1946, em Pascagoula, Mississippi, Buffett, um lendário cantor e compositor, criou todo um estilo de vida muitas vezes chamado de “fuga da ilha” e convidou seus fãs a seguirem o exemplo – e eles o fizeram.

Buffett morreu de complicações decorrentes do carcinoma de células de Merkel, uma forma rara e agressiva de câncer de pele que foi diagnosticada quatro anos antes.

Algarve e Portugal gritam último álbum de Jimmy Buffett Boas fotos

Antes de sua morte, Buffett gravou um novo álbum a ser lançado após seu falecimento. aquele álbum, Cepas iguais em todas as regiõesLançado no outono de 2023. Será um clássico.

Entre as muitas músicas clássicas de Jimmy Buffett no novo álbum estão músicas como “Bubbles Up”, que dão aos crentes um queixo – e não apenas um remo – para cima e para a festa, enquanto músicas como “Like My Dog” e “My Gummy” são clássicas. Jimmy Buffett acerta.

O álbum inclui uma música chamada “Portugal or PEI”, na qual Buffett lamenta para onde poderá ir “quando o vulcão explodir”. Uma possibilidade, segundo Buffett, é “um bar de praia perto de Sagres”.

Sácres é uma freguesia do concelho de Vila do Bispo, no sul do Algarve, Portugal.

PEI significa Ilha do Príncipe Eduardo em águas canadenses.

Na música “Volcano”, lançada como parte do álbum de mesmo nome de 1979, Buffett deixou claro para onde não queria ir quando o vulcão entrasse em erupção: “Não quero descer em Buzzards Bay”, Buffett cantou.

Algarve e Portugal gritam último álbum de Jimmy Buffett Barry Richard/Townsquare Media

Buffett, “filho do filho de um marinheiro”, passou muito tempo navegando nas águas do sul da Nova Inglaterra, mas em uma entrevista comigo há vários anos, ele negou ter possuído propriedades em Onset. Tente convencer os habitantes locais.

Buffett Evento público final 2 de julho de 2023 foi no Sunset Cover em Portsmouth, Rhode Island.

Buffett passou um tempo considerável em Nantucket ao longo dos anos. Em agosto de 1994, Buffett fez um pouso forçado com seu hidroavião Grumman G-44 Widgeon em Market Harbor, em Nantucket. Groselha de Nantucket Ao pousar, Buffett lembrou que não ficou gravemente ferido.

Dê uma olhada dentro da impressionante mansão de US$ 6,9 milhões de Jimmy Buffett em Palm Beach Jimmy Buffett Definitivamente sabe como viver uma vida boa. Sua antiga mansão de 3 quartos, 3,5 banheiros e 4.039 pés quadrados no exclusivo bairro Eden Properties em Palm Beach é o tipo de casa descontraída onde você esperaria que o superstar relaxasse quando estiver fora da estrada. O interior é centrado em torno de uma sala de jantar e sala de estar combinadas, com um teto abobadado impressionante com claraboias acima, enquanto uma grande parede de portas de vidro deslizantes com moldura de mogno dá para a área da piscina externa. A cozinha é decorada em branco brilhante e cada um dos quartos tem seu próprio banheiro anexo, enquanto a enorme suíte master tem portas de vidro deslizantes que se abrem para a piscina e para o banheiro. O exterior da casa, centrado em torno de uma piscina luminosa em azul cobalto profundo, é muito atraente. A área da piscina tem muitas instalações para relaxar, e uma varanda ao lado da sala de estar oferece refeições ao ar livre. Existem jardins exuberantes, pérgulas elaboradas e caminhos de tijolos que passam por uma fonte. O hotel tem garagem para dois carros e uma suíte de hóspedes no andar de cima, além de oferecer acesso escriturado à praia próxima. READ Regresso ao Aeroporto Portugal Exeter Crédito do pacote: Sterling Whittaker